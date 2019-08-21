Euronews: Индия вывела на орбиту вторую автоматическую станцию по исследованию Луны

13:05 RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321 Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с фразой «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которая принадлежит бортпроводнику самолёта А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.

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