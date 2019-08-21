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Euronews: Индия вывела на орбиту вторую автоматическую станцию по исследованию Луны
На орбиту Луны была успешно выведена индийская автоматическая космическая станция «Чандраян-2», которая в начале сентября должна осуществить спуск орбитального аппарата для изучения лунной поверхности. Это уже вторая космическая миссия Индии по исследованию Луны, передаёт Euronews.

Индия вывела за орбиту Луны автоматическую космическую станцию «Чандраян-2». Ожидается, что 7 сентября станция высадит орбитальный аппарат на южный полюс Луны.

Его главная миссия — изучение состава поверхности планеты. Руководитель индийской Организации космических исследований сообщил, что «Чандраян-2» вышел на лунную орбиту в 03:32 по Гринвичу, выполнив точный манёвр.

КАИЛАСАВАДИВОО СИВАН, глава индийской Организации космических исследований: Следующий важный манёвр произойдёт 2 сентября, когда спускаемый аппарат будет отделён от орбитальной части. Пока все операции выполняются системами космической станции.

3 сентября с Земли проверят работоспособность орбитального аппарата, а на следующий день начнётся его спуск на лунную поверхность. «Чандраян-2» — это вторая космическая миссия Индии по исследованию Луны. Первая состоялась осенью 2008 года, когда аппарат «Чандраян-1» совершил жёсткую посадку.

Дата выхода в эфир 20 августа 2019 года.

 

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