Майк Пенс: мы снова доберёмся до Луны и на этот раз останемся там

США на протяжении нескольких дней отмечают 50-ю годовщину первой высадки на Луну, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По этому случаю американский вице-президент Майк Пенс произнёс торжественную речь, в которой заявил, что на короткий миг в 1969 году народы Земли были едины. Он также пообещал, что США снова доберутся до Луны ещё до 2024 года. «На этот раз мы останемся», — подчеркнул Пенс.

Через 50 лет после первой высадки человека на Луну 20 июля 1969 года Соединённые Штаты провели торжества в память об этом историческом событии, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Вице-президент США Майк Пенс выступил по этому поводу с речью в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, вспомнив об успехе миссии «Аполлон-11». «Луна была решением, американским решением, — заявил Пенс. — И на один короткий миг все народы Земли действительно были едины».

Как отмечает немецкий телеканал, вице-президент США подтвердил, что Америка планирует новую высадку на Луну в рамках миссии «Артемида», которая должна снова привести к высадке людей на Луне до 2024 года.

«Следующими мужчинами и первой женщиной на Луне будут американцы. Мы проведём недели и месяцы на поверхности Луны, — заверил собравшихся Майк Пенс. — На этот раз мы останемся».

К юбилею высадки на Луну в Вашингтоне начали готовиться ещё несколько дней назад. Снимки и видеозаписи, сделанные участниками миссии «Аполлон-11», спроецировали на монумент Вашингтону. Каждый вечер, начиная со вторника, тысячи зрителей собирались при тропических температурах, чтобы посмотреть на это зрелище, сообщает немецкий телеканал.

Помимо этого, Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института заявил о проведении трёхдневного фестиваля. Также любители воздухоплавания решили устроить минуту памяти в 20:17 по Всемирному координированному времени — в этот момент в 1969 году посадочный модуль с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином на борту совершил посадку на Луне. Примерно через шесть часов после этого они оба стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны.

Ещё в пятницу американский президент Дональд Трамп принял ещё здравствующих астронавтов миссии «Аполлон-11» в Белом доме. Юбилей высадки на Луну — «большой день» для США, подчеркнул президент на встрече с Майклом Коллинзом и Баззом Олдрином в Овальном кабинете, сообщает телеканал Das Erste.