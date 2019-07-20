CNN: Китай начинает нагонять США в космической гонке

Хотя в США принято считать, что коммунистический строй не способствует развитию изобретательности и что по этой причине в космической гонке в конечном счёте всегда побеждают капиталистические инновации в американском исполнении, Китай, похоже, твёрдо вознамерился это опровергнуть — и у него начинает получаться, сообщает CNN. По данным канала, благодаря огромным вложениям в космос, Пекину удалось сократить отставание от США в космической гонке, и при нынешних темпах развития он вполне может догнать, а затем и перегнать американцев.

Китай планирует при помощи управляемого взрыва вернуть на Землю свою вторую космическую лабораторию, которая провела на орбите более тысячи суток. Лаборатория была запущена в рамках программы, которая, как надеется китайское правительство, поможет Пекину добиться своей главной цели — запуска к 2022 году долговременной орбитальной станции. О том, как быстро Китай сокращает отставание в гонке за господство на последнем, космическом рубеже, расскажет корреспондент CNN Мэтт Риверс.

Коммунистическая страна добивается одного достижения за другим — и строит амбициозные планы по достижению господствующего положения в космосе: больше полувека тому назад так можно было сказать о Советском Союзе, а сегодня — о Китае.

Свои планы по завоеванию лидерства в космосе Пекин не скрывает, а о серьёзности этих намерений свидетельствуют его ежегодные бюджеты. И все эти траты начинают давать результат.

Ранее в этом году Китай стал первой страной, посадившей зонд — «Чанъэ-4» — на обратной стороне Луны, что стало серьёзным техническим достижением: китайцев поздравляло даже НАСА, и они планируют ещё несколько аналогичных миссий.

БЛЕЙН КУРЧО, основатель компании Orbital Gateway Consulting: Если посмотреть, что говорили десять лет назад о том, чего добьётся Китай за этот период в космосе, становится понятно, что он, в общем-то, достиг практически всех своих целей.

Но ещё более впечатляющим, чем то, что Китай успел пока достичь, может оказаться то, что он планирует в ближайшем будущем. В планах Пекина — к 2022 году запустить обитаемую космическую станцию; за этим, скорее всего, последует основание на Луне исследовательских станций постоянного пребывания, ну а в пределах ближайшего десятилетия, как утверждает китайское правительство, оно желает, чтобы на лунную поверхность высадились китайские астронавты, которые пройдут там, где раньше ступала нога лишь американцев.

БЛЕЙН КУРЧО: У них больше людей — больше инженеров, больше учёных. То есть можно заключить, что если они будут продолжать расти в нынешних масштабах, они в какой-то момент станут лидирующей державой — это лишь вопрос времени.

Администрация Трампа о такой возможности знает — и готовится к новой космической гонке: НАСА планирует вновь отправить собственных астронавтов на Луну к 2024 году, а к 2030-м, когда Китай планирует высадить на спутнике Земли своих космонавтов, НАСА рассчитывает сделать то же самое на Марсе.

Вероятно, главное преимущество США — в частном секторе: если стране суждено сохранить своё технологическое преимущество, огромную роль в этом сыграют компании вроде SpaceX и Blue Origin, которые уже имеют за плечами впечатляющий список достижений. Китай же, в свою очередь, открыл доступ к космической промышленности для собственных частных предприятий только в 2014 году — китайские компании сильно отстают от американских конкурентов. Впрочем, они нацелены на то, чтобы это изменить.

МА ЧАО, председатель совета директоров и главный технический директор One Space Technology: Сейчас у Китая имеются очень хорошие политика и принципы, поэтому наше развитие будет становиться всё быстрее.

Ма Чао — председатель совета директоров первой китайской частной компании по производству ракет-носителей. Он признаёт, что ракетные программы его компании и рядом не стоят с американским уровнем, но отмечает: «Вы нам дайте только немного времени».

МА ЧАО: Я считаю, что если мы продолжим вкладываться в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, Китай, объединив наши силы и силы государства, догонит и перегонит космическую промышленность США.

МЭТТ РИВЕРС, корреспондент CNN: Общепринятое в США мнение гласит, что коммунизм не способствует развитию изобретательности и что в конечном счёте всегда побеждают американские капиталистические инновации. Однако Пекин пытается доказать, что это не так — и тратит на это миллиарды. Эксперты в целом согласны в том, что китайская космическая программа на данный момент действительно отстаёт от американской, но подчёркивают: разрыв между ними начинает сокращаться.

Мэтт Риверс, CNN, Пекин.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 19 июля 2019 года.