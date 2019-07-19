Bloomberg: Китай планирует высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году

Примерно к 2030 году Китай намеревается запустить к Луне свою космическую экспедицию и основать на южном полюсе спутника научную станцию, сообщает Bloomberg. Отмечается, что Пекин собирается не просто достичь Луны, но и использовать её ресурсы. В этой связи Дональд Трамп призвал ускорить американскую программу по возвращению на Луну, однако сократить сроки будет трудно: на данный момент США даже не располагают собственной ракетой-носителем.

Спустя 50 лет после того, как Нил Армстронг сделал первые шаги по поверхности земного спутника, в мире разгорается новая лунная гонка — и вполне вероятно, что следующим человеком на Луне может стать гражданин Китая, пишет Bloomberg.

Примерно к 2030 году в КНР планируют основать на южном полюсе Луны научную лабораторию, а уже на 2020 год намечено начало работ по созданию космической станции, которая может стать перевалочным пунктом для китайских космонавтов, во время их миссий к Луне.

Как отмечает издание, китайские амбиции беспокоят администрацию Дональда Трампа, ведущую с Пекином торговую войну. Растут опасения, что американо-китайское противостояние может перерасти в новую холодную войну и перекинуться в том числе и на космос. В этой связи Трамп планирует создать военно-космические силы США, а также ускорить подготовку к возвращению американцев на Луну.

Согласно установленному Трампом сроку, новая экспедиция США на Луну должна состояться в 2024 году — на четыре года раньше, чем было запланировано NASA. В связи с этим Трамп планирует увеличить бюджет организации на $1,6 млрд, однако для соблюдения новых сроков понадобится куда больше, пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что с 2011 года у NASA нет собственных ракет-носителей, поэтому организация платит России более $80 млн за одну экспедицию на МКС. Для полёта на Луну в США разрабатывают собственную ракету, однако фирма-подрядчик Boeing испытывает постоянные проблемы с задержками и перерасходами.

Что касается Китая, то космические исследования являются основой стратегии Си Цзиньпиня по стимулированию высоких технологий и снижению зависимости КНР от США и других стран. В 2003 году Китай отправил в полёт своего первого космонавта Ян Ливэя, в 2008-м китайский космонавт впервые вышел в открытый космос, а в 2012-м состоялась экспедиция первой китайской женщины-космонавта. Теперь же Китай нацелен на более амбициозные задачи: в частности, страна осуществляет запуск на Луну космических станций, занимающихся сбором образцов с поверхности спутника. Это доказывает, что КНР собирается не только достичь Луны, но и использовать её ресурсы — например, воду или гелий-3, являющийся практически неисчерпаемым источником энергии.

Согласно данным Bloomberg, за последний год Китай потратил на космическую программу $8,48 млрд, что в два раза меньше расходов NASA. Впрочем, реальные цифры могут быть выше и включать военные исследования. Отмечается, что, согласно американским законам, NASA не может сотрудничать с Китаем из-за опасений шпионажа. Как следствие, Пекин ищет партнёров в других странах: в частности, китайские учёные сотрудничают с коллегами из Пакистана, Бразилии и Франции.

«Стратегия китайского роста сосредоточена на создании космического «Шёлкового пути», — отмечает Майкл Голд, вице-президент компании — производителя спутников Maxar Technologies.