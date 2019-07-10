Times: британские учёные помогут России продолжить лунную программу СССР

После долгого затишья человечество вновь загорелось идеей освоения Луны, пишет The Times. Как отмечает газета, в 2030-е годы «Роскосмос» надеется построить на Луне обитаемую базу, однако для её поддержания потребуется вода. Искать в лунном грунте это ценное вещество будет «Луна-27» — над проектом уже работают российские и британские учёные.
Учёные из Великобритании помогут возродить легендарную советскую космическую программу с целью найти воду на южном полюсе Луны, пишет The Times.
Издание напоминает, что в 1959 году советская «Луна-2» стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности другого небесного тела. А в 1976 году СССР запустил «Луну-24» — последнюю на данный момент космическую станцию, вернувшуюся с Луны с образцом грунта.
Теперь британский коллектив совместно с российскими коллегами работает над продолжением этой программы — над «Луной-27», которая должна пробурить лунную кору с целью найти следы воды и установить, достаточно ли её для поддержания обитаемой базы, говорится в статье.
Если результаты исследования будут «обнадёживающими», на южном полюсе Луны могут начать добывать лёд — источник питьевой воды, а также водорода и кислорода для ракетного топлива, пишет The Times.
«Мы составляем карту регионов, которые может исследовать новое поколение астронавтов», — приводит газета слова одного из руководителей проекта — Симеона Барбера из Открытого университета.
После «десятилетийзатишья» освоение Луны вновь стало привлекательно для разных стран, отмечает The Times. В январе китайский аппарат впервые в истории достиг обратной стороны Луны. NASA планирует в 2020-е годы построить на орбите Луны пилотируемую станцию. А Россия обещала в 2021-м запустить аппарат «Луна-25», а через три года, в случае успеха, «Луну-27». В начале 2030-х ожидается высадка российских космонавтов и строительство базы. «Выбор места с природными ресурсами имел бы ключевое значение», — говорится в статье.
Барбер и его коллектив разрабатывают «миниатюрную научную лабораторию», которая должна будет анализировать образцы грунта, добытые с глубины чуть больше метра. «Лаборатория будет обрабатывать пробы при температурах до 1000 градусов Цельсия, так что мы сможем не только обнаруживать льды, но и выделять кислород из самого камня, — рассказывает он. — Мы занимаемся фундаментальной наукой, но также ищем способы обнаружения и добычи материалов, которые впоследствии можно было бы использовать для снабжения лунных баз…».
Работа с «Роскосмосом» дала британским учёным редкую возможность «советоваться с инженерами, которые участвовали в космической гонке 1960-х», говорится в статье. По словам Барбера, это «опыт, который вдохновляет и учит смирению».
The Times напоминает, что 50 лет назад американские астронавты стали первыми людьми на Луне, «победив» в этой гонке СССР, однако к тому моменту на счету советской космической программы было уже несколько революционных достижений, в том числе запуск первого искусственного спутника и первый полёт человека в космос.
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