NBC: «Лунная библиотека» поможет сохранить мудрость человечества для будущих поколений

Израильский космический аппарат везёт на Луну библиотеку, которая насчитывает 200 гигабайт данных. Создатели этого огромного архива, среди прочего включающего художественную и научную литературу, а также полную английскую версию «Википедии», надеются, что благодаря их проекту будущие поколения землян не утратят знания предков, сообщает NBC.
Чтобы сохранить человеческую цивилизацию, библиотека, насчитывающая 30 миллионов страниц, направляется в сторону Луны. Этот огромный архив находится на борту израильского лунного аппарата.
«Лунна библиотека» — это проект базирующейся в Лос-Анджелесе некоммерческой организации Arch Mission Foundation. Её создание призвано добиться того, чтобы в будущем наши потомки никогда не утратили накопленную человечеством мудрость.
Библиотека содержит более 200 гигабайт данных. В том числе полную англоязычную версия «Википедии», десятки тысяч художественных и научных произведений, коллекцию учебников и справочник по 5000 языкам, а также порядка полутора миллиардов образцов перевода с одного языка на другой.
Вся эта информация была выгравирована на 25 собранных в стопку никелевых дисках. Толщина каждого из них всего лишь 40 микрон или порядка 1/600 дюйма.
Чтобы библиотека прошла испытание временем, Arch Mission Foundation помогла разработать сверхнадёжную технологию записи данных под названием nanofiche. Утверждается, что она сможет выдержать жар, который в 10 раз превышает лунный, без повреждения данных.
Каждый никелевый диск может оставаться невредимым в течение миллионов лет. В перспективе они (представители Arch Mission Foundation. — ИноТВ) надеются создать космический архив, способный просуществовать шесть миллиардов или ещё больше лет. То есть в миллионы раз дольше, чем самая древняя из сохранившихся к настоящему времени надписей.
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