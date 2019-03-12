CBS News: на покорение Луны и Марса NASA запросило 21 миллиард долларов

На финансирование программ NASA в проекте бюджета США на 2020 год предусмотрено свыше $21 млрд, сообщается на сайте CBS News. Эти средства должны пойти на разработку космических кораблей и инфраструктуры на околоземной орбите, подготовку к полётам на Луну и изучение Марса. США надеются в обозримом будущем преодолеть зависимость от российских «Союзов» и занять прочное место на космическом коммерческом рынке.

Предложение Дональда Трампа по бюджету на 2020 год предусматривает более $21 млрд для NASA, сообщается на сайте CBS News. Эти средства предназначены для финансирования разработки коммерческих космических кораблей и развития инфраструктуры на низкой околоземной орбите, а также для строительства и запуска самой мощной в мире ракеты и кораблей Orion, которые должны доставлять астронавтов на Луну.

По словам директора NASA Джима Брайденстайна, данное предложение по бюджету предусматривает полное финансирование мини-форпоста под названием Gateway, который будет выведен на лунную орбиту в 2020-х годах, наряду с посадочными модулями для доставки грузов, а после и астронавтов, на поверхность Луны. Также Брайденстайн отметил, что предложение американского президента по бюджету поощряет коммерциализацию околоземной орбиты и деятельность на борту МКС, а также планы по возвращению на Луну и достижению Марса.

На исследования и операции, осуществляемые при участии человека, в бюджете предусматривается свыше $9 млрд. Если NASA продолжит развиваться нынешним курсом при поддержке конгресса, к 2028 году астронавты из США должны высадиться на Луне. Новый проект бюджета должен поддержать научные исследования в космосе. Почти $1,5 млрд должно быть выделено на проведение операций на борту МКС и более $1,8 млрд — на космические перевозки, в том числе на транспортные корабли Crew Dragon компании SpaceX и CST-100 Starliner фирмы Boeing.

Как сообщается в статье, Crew Dragon только что завершил свой первый беспилотный испытательный полёт на станцию, и Boeing планирует последовать этому примеру позднее этой весной. Если всё пойдёт хорошо, космические транспортные корабли могут начать перевозить астронавтов уже в середине лета. Проведение первых пилотируемых полётов Starliner ожидается осенью. Как только один или оба космических корабля будут признаны исправно работающими, NASA сможет отказаться от использования российского «Союза» для доставки астронавтов на космическую станцию и обратно, подчёркивает издание.

Как отметил Брайденстайн, Crew Dragon совершил успешную стыковку с МКС, доставил груз, провёл много испытаний, отстыковался и благополучно вернулся на Землю, и это первый шаг в куда более продолжительной миссии NASA — «стать одним из множества завсегдатаев на околоземной орбите, заняв прочное место на коммерческом рынке». Директор NASA также выразил надежду на появление множества компаний, которые будут конкурировать в сфере цен и инноваций.

По мнению Брайденстайна, необходимо снизить расходы и расширить доступ к космическим полётам, сделав их доступными для большего числа людей. Необходимо развивать производство, туризм, фармацевтику и волоконную оптику. «Нам нужно развивать этот очень крепкий коммерческий рынок на околоземной орбите», — считает глава NASA.

Заявка по бюджету на 2020 год включает более $3,4 млрд и на развитие системы космического запуска Space Launch System (SLS), с помощью которой планируется отправлять корабли Orion на лунную орбиту. Хотя сама по себе система не может быть использована более одного раза, она является важной частью структуры, которая позволит США вернуться на Луну, подчеркнул Брайденстайн. На 2022 год в рамках программы SLS запланирован первый пилотируемый запуск гигантской ракеты, превышающей по размерам все ракеты, созданные в истории человечества, — больше, чем статуя Свободы, сообщается в статье.

Как отмечает издание, новая ракета будет доставлять не только астронавтов на Луну, но и сопутствующие полезные грузы. Для США это большой стратегический потенциал. Предполагается, что почти $1,6 млрд бюджетных средств будет направлено на разработку пилотируемых лунных кораблей многоразового использования, солнечных батарей и двигательной установки Gateway, что в конечном итоге должно позволить отправлять астронавтов в космос с 2024 года.

Помимо этого, NASA уделяет большое внимание исследованию Марса, и новый проект бюджета предусматривает полное финансирование марсохода Mars 2020, который будет искать признаки прошлой биологической активности на Красной планете и собирать образцы почвы и камней для возвращения на Землю на борту будущего космического корабля. Как подчеркнул Брайденстайн, сбор образцов с Марса для доставки на Землю планируется впервые. Также в NASA намерены выяснить, как можно использовать на Марсе углекислый газ для создания кислорода, чтобы люди смогли дышать.

Другая научная инициатива предусматривает запуск в 2023 году автоматической межпланетной станции Europa Clipper, предназначенной для изучения спутника Юпитера — Европы, ледяная кора которой скрывает под собой, возможно, потенциально обитаемый подземный океан.

В качестве самого амбициозного и самого дорогого проекта NASA выступает космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Как сообщается в статье, он на годы отстаёт от запланированных сроков из-за технических проблем и неполадок в управлении и сейчас проходит финальные испытания и проверку перед запуском, намеченным на 2021 год. Продвижение этого проекта далось главе NASA нелегко, однако в итоге космический телескоп получил поддержку обеих американских партий, пишет CBS News.