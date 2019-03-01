SRF: «Союз» вывел на орбиту первые спутники с «интернетом для всех»

Ракета «Союз» вывела на орбиту Земли шесть первых спутников системы OneWeb для создания всемирной интернет-связи, сообщает SRF. Космические устройства нового поколения накроют планету плотной сетью и будут раздавать доступ к мировой паутине даже в самых удалённых уголках. Впрочем, для того чтобы «интернет из космоса» мог конкурировать с проводным, нужно решить ряд серьёзных технических проблем, отмечает швейцарский канал.

Мы уже многое сказали о современной телекоммуникации. Но будущее можно прочесть только в звёздном небе. В буквальном смысле. Дело в том, что со временем доступ к интернету будет предоставляться не через кабели и антенны, а прямо с небес. Штефани Шунке расскажет о том, как это работает и почему для этого понадобилось швейцарское ноу-хау.

Отчёт перед началом выполнения амбициозного плана. Вчера ночью ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. На борту были шесть первых спутников, которые откроют доступ к интернету из космоса для всего мира. Чтобы добиться этого, их нужно будет вывести на околоземную орбиту на высоте 1200 километров. Проект курируют авиационный концерн Airbus и американская телекоммуникационная компания OneWeb.

С целью сделать интернет общедоступным основатель компании Грег Уайлер вступил в гонку с другими предприятиями, например, SpaceX, владельцем которой является Илон Маск.

ГРЭГ УАЙЛЕР, директор Oneweb: Ваш компьютер можно будет связать со спутниками через терминал на крыше, а они в свою очередь предоставят связь с интернетом. Мы надеемся, что в результате через десять лет у каждого в мире будет доступ к интернету.

Обычные геостационарные спутники летают гораздо выше, они значительно больше, тяжелее и дороже, чем спутники нового поколения. К тому же их область покрытия ограничена конкретными регионами Земли. Новые спутники будут находиться на небольшом расстоянии друг от друга и следовать в ряд, вращаясь вокруг Земли плотной сетью. В результате они смогут достать до самых удалённых уголков.

В амбициозном космическом проекте участвует и швейцарский концерн RUAG Space. Он производит алюминиевые панели для корпуса спутника. Для этого предприятию нужно было наладить быстрое и экономичное производство.

ПЕТЕР ГУГЕНБАХ, исполнительный директор отдела RUAG Space: Нам нужно было справиться с рядом трудностей. Во-первых, удешевить производство, а во-вторых, наладить производство спутников в гораздо большем количестве. В прошлом на один уходило порядка шести месяцев, а теперь мы можем собрать два спутниковых корпуса за день.

Большие спутники — как этот, например — собираются вручную. Это кропотливая работа. Чтобы удешевить создание спутников нового поколения, инженеры вместе с Университетом прикладных наук Северо-западной Швейцарии разработали процесс, большая часть которого автоматизирована.

ПЕТЕР ГУГЕНБАХ: Нам нужно было весь процесс разбить на шаги, понять его, переосмыслить и реорганизовать его с использованием роботов, как этот позади меня.

В высших технических школах в Цюрихе и Лозанне также идёт работа над раздачей интернета из космоса. Мы посетили сотрудников лозаннского стартапа Astrocast. Учёные построили так называемый наноспутник, оснащённый приёмниками мобильной связи.

Наноспутники ещё меньше и легче. Первый такой спутник находится в космосе с сентября 2018 года. Маркус Ротхахер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха занимается вопросом расположения новых спутников в космосе. Он предупреждает, что ещё многое нужно сделать, чтобы не отставать от современных интернет-провайдеров в техническом плане. Даже несмотря на то, что в случае OneWeb речь уже идёт о скорости передачи данных по стандарту 5G.

МАРКУС РОТХАХЕР, руководитель проекта по разработке наноспутников в Швейцарской высшей технической школе Цюриха: В действительности 5G — это пока что дело далёкого будущего. Это абсолютно точно. На данный момент мы говорим о 50—100 мегабит в секунду. Это немного, если сравнить с 5G, который может передавать данные со скоростью 20 гигабайт в секунду. Так что есть ещё большие пробелы. Скорее всего только второе созвездие спутников позволит приблизиться к характеристикам 5G.

Похоже, придётся подождать, пока интернет не станет доступным для всех, но отсчёт времени перед появлением нового поколения интернет-провайдеров уже начался.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2019 года