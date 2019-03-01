Le Parisien: 15 человек против «фабрики троллей» — Евросоюз ведёт неравный бой с хакерами

Выборы в Европарламент не за горами, а у Евросоюза недостаточно сил, чтобы противостоять хакерам и «фейковым новостям», сетует Le Parisien. Как утверждает автор статьи, за последние три года эксперты зафиксировали тысячи кампаний по дезинформации, инициированных Россией.

Евросоюз «бессилен» перед угрозой иностранного вмешательства, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, эффект от мер, предпринятых ЕС для противодействия кибератакам, «весьма ограничен» и зависит от «доброй воли» таких онлайн-платформ, как Facebook и Google.



По мнению автора статьи Анри Верне, киберугроза носит «двоякий» характер. В первую очередь, это возможные атаки против сетей. «Главный риск связан со странами, где голосуют онлайн, — приводит Le Parisien слова некоего европейского эксперта по безопасности. — Хакеры могут похитить данные — либо с целью изменить результат голосования, либо с чисто корыстной целью: за информацию они требуют выкуп». Это «чистой воды шантаж», которому нередко подвергаются предприятия, но ЕС не исключает, что та же практика может распространиться на партии и даже целые государства, говорится в статье.



Анонимный эксперт подчёркивает, что бумажные бюллетени не являются стопроцентной защитой от хакеров, поскольку результаты всё равно передаются по цифровым каналам.



Майские выборы в Европарламент будут «тем более уязвимы, что они будут проходить в 27 странах на протяжении нескольких дней (не все голосуют 26 мая, как во Франции)», говорится в статье.



Второй риск — это «фейковые новости». «Здесь тоже вопиющий дисбаланс, — пишет Le Parisien. — Со стороны России — настоящая «фабрика троллей» из приблизительно 800 интернет-пользователей, сидящих в огромных помещениях в Санкт-Петербурге. Со стороны ЕС — ячейка из… пятнадцати человек, специалистов по России, интегрированных в Службу внешних связей в Брюсселе». За три года своего существования эта ячейка «уже зафиксировала более 5 тысяч кампаний по дезинформации, инициированных Кремлём», — утверждает автор статьи.



Высокопоставленные лица обещают усилить киберзащиту ЕС, и это необходимо сделать срочно, заключает французское издание.