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Le Parisien: 15 человек против «фабрики троллей» — Евросоюз ведёт неравный бой с хакерами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Выборы в Европарламент не за горами, а у Евросоюза недостаточно сил, чтобы противостоять хакерам и «фейковым новостям», сетует Le Parisien. Как утверждает автор статьи, за последние три года эксперты зафиксировали тысячи кампаний по дезинформации, инициированных Россией.
Le Parisien: 15 человек против «фабрики троллей» — Евросоюз ведёт неравный бой с хакерами
Flickr

Евросоюз «бессилен» перед угрозой иностранного вмешательства, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, эффект от мер, предпринятых ЕС для противодействия кибератакам, «весьма ограничен» и зависит от «доброй воли» таких онлайн-платформ, как Facebook и Google.

По мнению автора статьи Анри Верне, киберугроза носит «двоякий» характер. В первую очередь, это возможные атаки против сетей. «Главный риск связан со странами, где голосуют онлайн, — приводит Le Parisien слова некоего европейского эксперта по безопасности. — Хакеры могут похитить данные — либо с целью изменить результат голосования, либо с чисто корыстной целью: за информацию они требуют выкуп». Это «чистой воды шантаж», которому нередко подвергаются предприятия, но ЕС не исключает, что та же практика может распространиться на партии и даже целые государства, говорится в статье.

Анонимный эксперт подчёркивает, что бумажные бюллетени не являются стопроцентной защитой от хакеров, поскольку результаты всё равно передаются по цифровым каналам.

Майские выборы в Европарламент будут «тем более уязвимы, что они будут проходить в 27 странах на протяжении нескольких дней (не все голосуют 26 мая, как во Франции)», говорится в статье.

Второй риск — это «фейковые новости». «Здесь тоже вопиющий дисбаланс, — пишет Le Parisien. — Со стороны России — настоящая «фабрика троллей» из приблизительно 800 интернет-пользователей, сидящих в огромных помещениях в Санкт-Петербурге. Со стороны ЕС — ячейка из… пятнадцати человек, специалистов по России, интегрированных в Службу внешних связей в Брюсселе». За три года своего существования эта ячейка «уже зафиксировала более 5 тысяч кампаний по дезинформации, инициированных Кремлём», — утверждает автор статьи.

Высокопоставленные лица обещают усилить киберзащиту ЕС, и это необходимо сделать срочно, заключает французское издание.

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источник
Le Parisien Франция Европа
теги
выборы Евросоюз интернет кибератака Россия хакер
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