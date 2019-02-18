Bloomberg: в хакерской атаке на парламент Австралии подозревают иностранное государство

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон утверждает, что на парламент страны была совершена кибератака, произведённая опытными хакерами при государственной поддержке, пишет Bloomberg. При этом политик заявил, что атака не была нацелена на грядущие в мае выборы, и не назвал страну, которая может стоять за этим инцидентом.

По заявлению премьер-министра Скотта Моррисона, на здание парламента Австралии была совершена хакерская атака: продвинутая структура государственного уровня взломала системы основных политических партий в стране, сообщает новостное агентство Bloomberg.

В понедельник Моррисон заявил в парламенте, что системы правящей Либерально-национальной коалиции и главной оппозиционной Лейбористской партии были скомпрометированы. Премьер-министр Австралии не назвал страну, подозреваемую в инциденте, а также отметил, что нет никаких доказательств вмешательства в избирательную кампанию в преддверии выборов, которые должны пройти в мае.

«Методы, используемые злоумышленниками, постоянно развиваются, и этот инцидент в очередной раз подтверждает важность кибербезопасности», которая касается каждого, подчеркнул Моррисон. По его словам, Австралия ввела ряд мер для повышения целостности избирательной системы. Австралийский центр кибербезопасности работает с мировыми антивирусными компаниями для обеспечения способности обнаруживать вредоносную активность.

Эксперты отмечают, что важные выборы почти всегда вызывают интерес у компетентных хакеров. Вопрос в том, когда руководство Австралии начнёт публично признавать наличие целевых кибератак. Раскрытие информации само по себе помогает повысить бдительность, однако мало защищает от атак злоумышленников, пишет Bloomberg.

Опасения по поводу возможных кибератак, направленных на срыв выборов, усилились после того, как официальные представители США обвинили «спонсируемых государством российских хакеров» в похищении и обнародовании электронных писем Национального комитета Демократической партии США в попытке скомпрометировать кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Расследование возможного сговора с Россией ведётся на протяжении последних двух лет, а Трамп на днях снова назвал его «охотой на ведьм».

Как напоминает издание, на прошлой неделе США предостерегали от киберугроз со стороны России и Китая на заседании НАТО. «Я имею в виду Россию, я имею в виду Китай, я имею в виду меняющуюся ситуацию, инфраструктуру, кибербезопасность, космос», — говорил в Брюсселе исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая опроверг предположения австралийских СМИ о том, что за кибератаками мог стоять Пекин. «При проведении расследований необходимо наличие доказательств, — подчеркнул Гэн Шуан. — Не должно быть никаких необоснованных обвинений или отчётов».

На прошлой неделе состоящая из представителей обеих партий группа американских сенаторов представила законопроект, направленный на наказание России за вмешательство в работу иностранных институтов и предусматривающий санкции в отношении отдельных отраслей, включая кибернетический сектор страны.

В декабре США обвиняли китайских представителей в координировании шпионской деятельности с целью похищения интеллектуальной собственности и других данных десятков компаний. Китай решительно опроверг эти обвинения. За последние годы также были выявлены китайские кибератаки против политиков и медийных организаций в Камбодже и на Тайване накануне недавних выборов. Помимо этого, Австралия обвинила китайских хакеров в атаке на её метеорологическую службу в 2015 году, на устранение последствий которой были потрачены миллионы долларов, напоминает Bloomberg.