Defense News: США планируют создание центров подготовки киберспециалистов

США выделяют $30 млн на строительство учебных центров подготовки специалистов в области кибербезопасности, сообщает Defense News. Кроме того, Вооружённые силы США ищут разработчиков специальных курсов подготовки.

Пентагон вкладывает десятки миллионов долларов в создание центров подготовки специалистов в области кибербезопасности на фоне признания американскими военными необходимости осуществлять более агрессивные действия в киберпространстве, сообщает Defense News.

На прошлой неделе Военно-воздушные силы США попросили финансовой поддержки для расширения проекта CyberWorx. Ожидается, что в рамках первого этапа США выделят около $30 млн на строительство учебных объектов на территории академии ВВС США в Колорадо.

Центр передовой киберподготовки американской армии объявил о том, что нуждается в инструкторах и разработчиках курса обучения специалистов.

Позже центр также объявил о планах по созданию четырёх «киберполигонов», на которых будут осуществляться тренировочные кибератаки.

Defense News отмечает, что к подготовке специалистов в области кибербезопасности привлёк внимание президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости более агрессивных действий в киберпространстве и большего количества хакеров. Однако эксперты подвергли критике отсутствие практических занятий во время подготовки.

При этом, по словам сотрудника американского Центра стратегических и бюджетных оценок Дженнифер МакАрдли, прежде подготовка специалистов проходила во время киберопераций. Однако подобная тактика показала себя неэффективной, так как невозможно воспроизвести те же условия, в которых специалистам придётся оказаться непосредственно во время кибератак, пишет Defense News.