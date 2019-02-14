Defense News: США планируют создание центров подготовки киберспециалистов

США выделяют $30 млн на строительство учебных центров подготовки специалистов в области кибербезопасности, сообщает Defense News. Кроме того, Вооружённые силы США ищут разработчиков специальных курсов подготовки.
Пентагон вкладывает десятки миллионов долларов в создание центров подготовки специалистов в области кибербезопасности на фоне признания американскими военными необходимости осуществлять более агрессивные действия в киберпространстве, сообщает Defense News.
На прошлой неделе Военно-воздушные силы США попросили финансовой поддержки для расширения проекта CyberWorx. Ожидается, что в рамках первого этапа США выделят около $30 млн на строительство учебных объектов на территории академии ВВС США в Колорадо.
Центр передовой киберподготовки американской армии объявил о том, что нуждается в инструкторах и разработчиках курса обучения специалистов.
Позже центр также объявил о планах по созданию четырёх «киберполигонов», на которых будут осуществляться тренировочные кибератаки.
Defense News отмечает, что к подготовке специалистов в области кибербезопасности привлёк внимание президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости более агрессивных действий в киберпространстве и большего количества хакеров. Однако эксперты подвергли критике отсутствие практических занятий во время подготовки.
При этом, по словам сотрудника американского Центра стратегических и бюджетных оценок Дженнифер МакАрдли, прежде подготовка специалистов проходила во время киберопераций. Однако подобная тактика показала себя неэффективной, так как невозможно воспроизвести те же условия, в которых специалистам придётся оказаться непосредственно во время кибератак, пишет Defense News.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.