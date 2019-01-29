Bloomberg: США не способны противостоять киберугрозам потенциальных противников

Ежегодный доклад центра оперативных испытаний Министерства обороны США указал на то, что потенциал Пентагона в области противодействия киберугрозам отстаёт от скорости разработок противников, передаёт Bloomberg. При этом министерство обвиняют в склонности недооценивать серьёзность проблем.

Возможности Пентагона в области кибербезопасности развиваются недостаточно быстро, для того чтобы противостоять новым угрозам со стороны противников США, сообщает Bloomberg со ссылкой на центр оперативных испытаний Министерства обороны.

Так, несмотря на прогресс в противостоянии кибератакам, которые Пентагон провёл специально для проверки систем, «скорость улучшений отстаёт от растущих возможностей потенциальных противников, которые продолжают находить новые уязвимые места и способы противостоять новым разработкам».

Согласно ежегодному докладу по оценке киберугроз, оказавшемуся в распоряжении Bloomberg, американские военные пока не знают, как противостоять тем глубоким изменениям, которые в киберпространство вносят авторизация и искусственный интеллект.

По информации агентства, проблему реагирования на киберугрозы также могут обсудить во вторник в комитете сената по вооруженным силам, на котором будет присутствовать начальник информационного управления Пентагона Дана Дизи.

При этом Bloomberg отмечает, что, несмотря на многолетние предупреждения, в вооружённых силах США до сих пор не уделяли серьёзного внимания обеспечению кибербезопасности многомиллиардных систем, стоящих на вооружении страны.

«Мы не рассматривали последний доклад, но Министерство обороны США сталкивается с серьёзными вызовами в обеспечении защиты от киберугроз систем вооружения», — заявила представитель Счётной палаты США Кристина Чаплейн.

Чаплейн подчеркнула, что Пентагон регулярно находит критически важные изъяны в разрабатываемых системах, и в ряде случаев они не исправляются в течение нескольких лет. По её словам, Пентагон «склонен сбрасывать со счетов масштаб и серьёзность проблемы». В частности, это касается американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Bloomberg сообщает, что для выявления изъянов Пентагон прибегал к использованию тактик «таких противников как Россия, Китай, Северная Корея и Иран».