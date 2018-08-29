Forbes нашёл 10 причин, почему отдельные космические силы сделают США слабее

Дональд Трамп собирается выделить космические войска в отдельное подразделение, однако, как пишет Forbes, этот шаг лишь навредит обороноспособности Соединённых Штатов. Среди аргументов издания, например, предположения, что из-за этого ухудшится взаимодействие между разными структурами вооружённых сил, а новое подразделение будет дублировать уже существующие службы.

Хотя Дональд Трамп сначала и заявлял, что его слова о создании в США космических войск — это шутка, «это больше не смешно», пишет Forbes. Многие эксперты высказывались против такого решения, но американский президент всё же посчитал, что это хорошая идея, и поручил чиновникам заняться подготовкой. В итоге 9 августа Пентагон представил план по выделению отдельного подразделения, которое занималось бы космосом, и соответствующий запрос будет отправлен в конгресс.

Впрочем, в конгрессе это предложение будет отвергнуто, считает автор статьи, поскольку это слабо продуманный план, который пойдёт лишь во вред обороноспособности США. Как отмечает автор статьи, лучше всего сохранить нынешнюю структуру, лишь слегка её модифицировав. Поэтому он составил список из десяти причин, почему создание космических сил — плохая идея.

Прежде всего, это нарушит ключевые отношения между военными ведомствами. Так, вооружённые силы крайне зависимы от орбитальных систем, от геолокации и спутниковой связи. Создание нового подразделения нарушит связи, выстроенные на протяжении многих лет.

Кроме того, появятся новые барьеры для сотрудничества разных подразделений. В последний раз это привело к терактам 11 сентября, и с тех пор военные приложили много усилий, чтобы подобные барьеры уничтожить.

Трамп при этом хочет, чтобы космические силы были равными военно-воздушным силам. Однако, как отмечает издание, на данный момент их контингент составляет лишь 1% от всех служащих Пентагона, так что равными быть у них точно не получится.

К тому же и от разных областей промышленности они будут слишком зависимы, пишет издание. При такой узкой направленности новому подразделению понадобится помощь сторонних частных компаний в технической экспертизе, консалтинге и аудите.

Новые космические силы также никак не смогут выйти на самообеспечение и будут выкачивать ресурсы из более продуктивных областей. По оценке экспертов, создание систем управления, поддержки и даже уникальной формы для новых сил будет стоить миллиарды долларов.

При всём этом космические силы будут частично дублировать функции других подразделений, предрекает автор статьи. Например, вряд ли военно-воздушные силы откажутся от своей службы по борьбе с киберугрозами, так что космическому подразделению придётся создавать зеркальные организации и конкурировать со своими партнёрами за сотрудников.

Далее, создание каждой новой организации — это пространство для бюрократизации. Ведь там не просто будут дублироваться позиции, а там будут создаваться новые функции и должности, зачастую высокооплачиваемые.

Более того, как только будет создано отдельное космическое подразделение, остальным службам станет неинтересно развивать свои ведомства, связанные с космосом. В итоге этой сферой будет заниматься одна структура, изолированная от всех остальных.

А без помощи других ведомств космические силы будут беззащитны, предрекает автор статьи. Как он отмечает, США строят не огромные имперские корабли из «Звёздных войн», а уязвимые спутники, которые двигаются по известным маршрутам. Их можно усилить, но нельзя научить отстреливаться от врагов. Поэтому в случае нападения на космические войска США потребуется участие других служб, действующих в пределах земной атмосферы.

Наконец, «из-за этого лучшие военно-воздушные силы Земли станут менее эффективными». Прежде военно-воздушные и космические силы США хорошо взаимодействовали, и многие копировали эту систему, пишет издание. А в случае их разделения ущерб будет нанесён доминирующим позициям США в воздухе и на орбите.

«Создание космических сил — как минимум преждевременный шаг, и из-за него Америка может стать слабее», — делает вывод автор статьи Forbes.