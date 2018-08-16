WT: в США обеспокоены «ненормальным» поведением российского спутника-инспектора

В США сочли поведение российского спутника-инспектора ненормальным для той категории аппаратов, к которой его причисляют в России, передаёт The Washington Times. Подобное поведение спутника заставляет США беспокоиться о том, что в России приступили к размещению оружия в космическом пространстве.

В США сочли поведение российского спутника-инспектора ненормальным для той категории аппаратов, к которой его причисляют в России, передаёт The Washington Times. Представители страны также отметили, что современные международные протоколы проверки не позволяют убедиться, что аппарат не является прототипом космического оружия.

Выступая на конференции ООН по разоружению, помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет отметила, что, так как в России заявили о намерении испытать и разместить оружие в космосе, международным организациям необходимо прописать более жёсткие ограничения того, что может и не может быть размещено на орбите.

Поблет заявила, что ненормальное поведение российского спутника, выведенного на орбиту прошлой осенью, заставляет США беспокоиться, что Россия могла уже приступить к данному процессу.

«Его поведение на орбите было не соответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников. Мы обеспокоены ненормальным поведением того, что заявлено как «спутник-инспектор». И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа это определить», — заявила Поблет.

«Всё, что мы знаем наверняка — то, что эта система была выведена на орбиту. Остальное продемонстрированное ею поведение кажется нам неожиданным и непонятным», — добавила помощник госсекретаря.

При этом издание отмечает, что в Москве настаивают, что спутник не представляет угрозы, и призван осуществлять «безопасную и ответственную инспекционную деятельность».

Тем не менее, Поблет призвала ужесточить положения Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, который сейчас находится на рассмотрении ООН и предусматривает запрет на размещение в космосе оружия любого вида.

The Washington Times отмечает, что в США недовольны тем, что нынешняя версия договора не позволит им или международным инспекторам определить, какие цели преследует российский спутник-инспектор.

The Washington Times сообщает, что Россия и Китай совместно продвигают проект договора, известного как ДПРОК, в рамках ООН, несмотря на серьёзную обеспокоенность со стороны США.