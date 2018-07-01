Daily Mail: американский генерал предрёк космическую войну с Китаем и Россией

Американцы должны готовиться к тому, что в ближайшем будущем им придётся вести войны на земной орбите. С таким предостережением выступил руководитель Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли. По словам высокопоставленного офицера, Китай и Россия уже активно разрабатывают и вскоре начнут использовать «космическое оружие».

Войны будущего будут почти неизбежно вестись на земной орбите. Более того, Россия с Китаем готовятся к подобным конфликтам и вскоре могут ввести в строй усовершенствованное космическое оружие. С таким предупреждением выступил руководитель Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, пишет Daily Mail.

Выступая на конференции Defense One в Вашингтоне, высокопоставленный военный назвал Москву и Пекин «конкурентами». По его словам, они создают средства для «перехвата спутников с земли и в космосе». «Разработка этой технологии происходит прямо сейчас. Она появится уже в ближайшем будущем», — заверил собравшихся Эшли.

Как полагает Daily Mail, откровенное заявление генерал-лейтенанта является самым очевидным показателем того, что Россия и Китай активно пытаются «использовать космос в военных целях». Кроме того, его комментарий вносит ясность в доклад, опубликованный американскими спецслужбами.

В этом правительственном документе аппараты, над которыми работают китайцы и россияне, называют «экспериментальными» спутниками. Но Эшли дал ясно понять, что речь идёт о создании оружия, обращает внимание британский таблоид.

Россия и Китай официально не подтверждают, что они разрабатывают программу по ведению войны в космосе. Тем не менее, их «необычное поведение» говорит о том, что они могут работать над подобной технологией на протяжении некоторого времени.

В сентябре 2014 года, спустя несколько месяцев после запуска, российский спутник «Олимп-К» совершил серию «странных манёвров». Спустя годы после этого инцидента наблюдатели сообщали о трёх аналогичных случаях с «высоко мобильными» космическими аппаратами Москвы, утверждает издание.

Между тем США не собираются самодовольно наблюдать за «грозными космическими программами соперничающих государств». Американцы работают над собственным оружием, в том числе орбитальной летающей лабораторией X-37B, которая уже проходит испытания. Помимо этого они разрабатывают сверхзвуковую ракету X-51A для поражения объектов в космосе.

Эшли намекнул, что Вашингтону придётся продолжить дальнейшую разработку военно-космических технологий, если другие страны будут развивать успех в этой сфере. «Конкуренция будет только нарастать», — заявил генерал-лейтенант, отметив, что в своей новой стратегии национальной безопасности американские власти уже признают утрату технологического лидерства.

Издание напоминает, что Эшли — уже не первый высокопоставленный американский офицер, который открыто высказывается по этому вопросу. Ранее глава ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что война в космосе станет возможной уже в «течение ближайших лет». По его словам, стране понадобятся новые инструменты, подготовка специалистов и миллиарды долларов, чтобы подготовиться к боям на орбите.

По всей видимости, вопрос космической войны живо интересует главу Белого дома. Не так давно Дональд Трамп признался, что его администрация «серьёзно размышляет» о создании военно-космических сил, подчёркивает Daily Mail.

Несмотря на стремление американских властей создать «космических солдат», вряд ли эту затею ждёт скорое или экономичное воплощение. По данным портала Spacenews, ВВС США требуют $8,5 млрд. на космическую программу, причём более половины этой суммы пойдёт на научные исследования и разработку, заключает издание.