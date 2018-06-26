Newsweek: россиянин стал главой первого в истории космического государства Асгардия

Российский учёный и предприниматель Игорь Ашурбейли стал главой первого в мире космического государства Асгардия, передаёт Newsweek. Отмечается, что в государстве планируют в течение ближайших 25 лет создать постоянно населенные космические станции на низкой околоземной орбите, а также стационарные поселения на Луне.

В Вене торжественно состоялась инаугурация главы первого в мире космического государства Асгардия, передаёт Newsweek.



Журнал сообщает, что первым главой государства стал российский учёный, предприниматель и филантроп Игорь Ашурбейли, который принёс присягу перед дипломатами, исследователями, инженерами и экспертами в области права со всего мира.



Заявив о «рождении» государства Асгардия, Ашурбейли также рассказал о его целях. Так, в течение ближайших 25 лет планируется создать постоянно населенные космические станции на низкой околоземной орбите, а также стационарные поселения на Луне.



«Доступ к космическому пространству должен быть человеческим правом, не зависящим от какой-либо земной нации», — заявил глава непризнанного государства, названного в честь небесного города Асгарда из скандинавской мифологии.



Кроме того, Ашурбейли, возглавляющий международную комиссию ЮНЕСКО по космосу, стремится обеспечить мирное использование космоса, предотвращать космические войны, защищать Землю от крупных астероидов, а также создать платформу для космических исследований.



Государство, созданное в октябре 2016 года, в декабре 2017 года запустило в космос спутник Asgardia-1, объявив его независимой территорией. При этом Newsweek отмечает, что эксперты в области международного права усомнились в законности подобного заявления, напомнив, что Асгардия не была признана независимым государством.



Тем не менее, в Асгардии были приняты конституция, флаг и гимн, а также разработаны собственные банк и криптовалюта SOLAR. Кроме того, в государстве были созданы все необходимые ветви власти и прошли выборы в парламент, в который вошли 140 человек. В будущем космическое государство надеется стать полноценным членом ООН.



«Асгардия добьётся признания в качестве независимого космического государства, а также доступа в международные межгосударственные и негосударственные организации, посредством двусторонних соглашений с как можно большим количеством государств на Земле», — утверждает глава государства.



Однако государству ещё предстоит создание собственной, независимой от наземных систем, инфраструктуры.



«Асгардцы будут носить портативные устройства со встроенными паспортами, кредитными картами и стандартными смартфонами», — заверил Ашурбейли.



При этом на высокой околоземной орбите будут размещены спутники, предоставляющие все виды цифровых услуг, а также доступ к космическим технологиям для всех граждан и предприятий Асгардии.



Newsweek сообщает, что для того чтобы стать гражданином Асгардии достаточно зарегистрироваться онлайн. На данный момент непризнанное космическое государство насчитывает более 200 тыс. граждан, хотя не все из них отправятся в космос.



«Открытый космос бесконечен, и исследование космического пространства даст шанс Гомо сапиенс как виду стать бессмертным», — приводит Newsweek слова Ашурбейли.