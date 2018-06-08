Guardian: марсоход NASA обнаружил органические соединения на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил сложные органические соединения в древних озёрных отложениях, возраст которых превышает 3 млрд лет, сообщает The Guardian. И хотя обнаруженные марсоходом органические вещества не доказывают существование жизни на планете, учёные надеются, что на большей глубине им удастся обнаружить залежи с ещё большим количеством органических веществ, что, возможно, станет первым «отголоском жизни» на планете.

NASA при помощи своего марсохода-ветерана Curiosity обнаружила сложные органические соединения в древних озёрных отложениях, возраст которых превышает 3 млрд лет, сообщает The Guardian.

Это находка является пока что наиболее убедительным доказательством, что задолго до того, как планета обрела нынешний вид — выжженную поверхность, — марсианские озёра были богаты углеродосодержащими соединениями, необходимыми для жизни.

Учёные не могут объяснить, как именно образовались органические соединения, и поэтому остаётся открытым следующий важный вопрос: являются ли эти соединения остатками организмов из прошлого, результатом химической реакции с различными породами или же они попали на Марс вместе с кометами и другими объектами, упавшими на поверхность? Проведённые анализы показывают, что возможен любой из этих вариантов, утверждает британское издание.

Но каким бы ни было происхождение соединений, если бы микроорганизмы нашли своё место на Марсе, то наличие органических веществ означало бы, что эти микроорганизмы могли бы питаться. «Мы знаем, что на Земле микроорганизмы питаются всеми видами органических веществ. Для них это ценный источник пищи», — отмечает специалист в области биогеохимии Центра космических полётов имени Годдарда Дженнифер Эйгенброд.

«Хотя мы и не знаем ничего о происхождении соединений, достоверность полученных результатов убеждает меня в том, что у нас есть верное свидетельство существования органических веществ на Марсе, — добавила Эйгенброд. — Это не говорит нам о том, что на планете существовала жизнь, однако это означает, что всё действительно необходимое для жизни организмов в такой окружающей среде присутствовало на Марсе».

Как отмечает издание, обнаруженные марсоходом органические соединения в камнях на глубине всего нескольких сантиметров породили надежду на нахождение залежей с ещё большим количеством органических веществ на большей глубине. По словам учёных, в этих залежах могут таиться признаки самой жизни. «Если мы сможем найти такие вещества, как жирные кислоты, это, возможно, станет первым отголоском жизни», — уверена Эйгенброд.

До того как марсоход Curiosity приземлился на Марс в августе 2012 года, в атмосфере планеты уже был обнаружен метан, содержание которого время от времени увеличивалось. Тогда было сделано предположение о том, что этот газ производится микроорганизмами, которые борются за жизнь глубоко под землёй. Согласно более заурядным объяснениям, метан образовывался в результате химических реакций между водой и различными породами на Марсе.

Новые данные Curiosity не позволяют разрешить вопрос о происхождении метана в атмосфере Марса, однако исследователи под руководством Кристофера Уэбстера из Лаборатории реактивного движения NASA считают, что источники метана могут содержаться в газовых клатратах глубоко под поверхностью планеты и постепенно подниматься вверх. Когда метан достигает поверхности, он соединяется с марсианской пылью, а летом, когда поверхность планеты прогревается, он высвобождается в ещё больших количествах, сообщает The Guardian.