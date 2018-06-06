Есть ли жизнь на Марсе: NASA заинтриговало предстоящим объявлением

На этой неделе NASA планирует провести пресс-конференцию о недавних марсианских находках. Подробности этого «таинственного объявления» пока держатся в секрете. Но существует вероятность, что новая информация будет касаться существования жизни на Красной планете, считает Daily Mail.

В этот четверг NASA проведёт пресс-конференцию о недавних марсианских находках. При этом американское космическое ведомство не спешит раскрывать деталей этого «таинственного объявления», пишет Daily Mail.

Мероприятие NASA будет транслироваться в прямом эфире, в том числе в социальных сетях Facebook и Twitter. Зрители смогут задать вопрос группе специалистов, используя хэштег #askNASA, отмечает издание.

Пока лишь доподлинно известно, что выступление экспертов будет посвящёно «новым научным результатам», полученным марсоходом Curiosity. Есть вероятность, что эта информация будет

касаться существования жизни на Красной планете, считает издание.

Curiosity был отправлен на Марс в августе 2012 года, чтобы изучать климат и геологическое строение планеты, а также проверить, существует ли на ней жидкая вода. С учётом того, что недавно впервые за полтора года марсоход начал бурить марсианскую поверхность, есть вероятность, что на пресс-конференции будут продемонстрированы результаты этих раскопок, рассуждает Daily Mail.

Издание напоминает, что в октябре 2016 года Curiosity был вынужден прекратить сбор образцов с поверхности планеты после того, как из строя был выведен его буровой механизм. Инженерам NASA понадобился год, чтобы разработать для марсохода новую технику бурения с помощью роботизированной руки.

В 2020 году NASA планирует заменить Curiosity новым аппаратом. Ему предстоит заполнить марсианской почвой 31 не превышающий размера ручки контейнер, которые затем будут отправлены на Землю для анализов.

В амбициозном проекте по поиску жизни на Красной планете также участвует Европейское космическое агентство. Его аппарат ExoMars, способный пробурить скважину глубиной до 2 м, должен прибыть на Марс в 2021 году, утверждает Daily Mail.