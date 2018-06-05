Wall Street Journal: потенциальным лунным туристам придётся подождать

Компания Илона Маска SpaceX приняла решение отложить на неопределённый срок запуск к Луне корабля с космическими туристами на борту, пишет The Wall Street Journal. Как подчёркивается в материале издания, SpaceX также сократила число планируемых на следующий год пусков, что по крайней мере отчасти связано с низким спросом на самую мощную ракету-носитель компании Falcon Heavy.

Компания SpaceX не станет запускать туристов к Луне в этом году, как планировалось ранее, сообщает The Wall Street Journal. Эту информацию подтвердил в интервью изданию официальный представитель компании Джеймс Глисон. По данным WSJ, SpaceX отложила туристический полёт на неопределённый срок, однако на данный момент известно, что он состоится не ранее середины 2019 года.

Как напоминает обозреватель издания, в феврале 2017 года глава компании Илон Маск «с помпой» объявил о том, что SpaceX до конца 2018 года организует для двух своих частных клиентов полёт к Луне. Изначально предполагалось, что космические туристы на борту разработанного SpaceX корабля Dragon, который выведет на орбиту мощнейшая из ракет-носителей компании Falcon Heavy, облетят спутник Земли и вернутся обратно. Имена пассажиров не раскрывались, однако компания заявляла, что они уже заплатили «значительную сумму» за своё путешествие и готовились проходить медицинский осмотр и начинать тренировки для подготовки к полёту, говорится в статье.

На момент объявления о путешествии туристов в SpaceX планировали сначала завершить испытания Dragon без людей на борту и отработать полёты, доставляя астронавтов к Международной космической станции, а уже после — «использовать корабль для доставки платных пассажиров дальше в космос», отмечает журналист WSJ. Однако, как стало известно теперь, такой график больше не актуален: представители компании сообщили NASA, что SpaceX планирует начать первые испытания Dragon с людьми на борту не ранее декабря 2018 года. В свою очередь, в американском конгрессе заявили, что испытания могут занять значительную часть 2019 года, тогда как разрешение на организацию регулярных полётов компания получит только много месяцев позже.

Как подчёркивается в материале WSJ, по мнению некоторых экспертов, задержка обусловлена тем, что перед SpaceX стоят серьёзные риски: технические неполадки во время полёта, а тем паче авария с жертвами среди космических туристов, могут уничтожить доверие к компании со стороны NASA и американских властей. Сам господин Маск в этом году также заявлял о намерении отложить по крайней мере часть планируемых запусков Falcon Heavy с кораблями Dragon ради разработки ещё более мощного носителя, предназначенного для путешествий в дальний космос, пишет автор.

Маск славится тем, что «мотивирует подчинённых и управляющих под его началом, ставя перед ними амбициозные цели, которые в итоге оказываются недостижимыми», — и в прошлом он уже неоднократно срывал сроки во время разработки и испытаний Falcon Heavy, подчёркивает обозреватель WSJ. Носитель совершил первый полёт лишь в феврале нынешнего года с опозданием в несколько лет — а сверх того, его долгожданный запуск совпал с изменениями на космическом рынке, на котором вырос спрос на менее мощные ракеты из-за резкой миниатюризации спутников.

Обладающий огромной грузоподъёмностью Falcon Heavy прежде всего подходит для вывода наиболее тяжёлых военных и разведывательных спутников на дальние орбиты, однако ракете, которая обладает возможностью частичного повторного использования, ещё предстоит доказать свою надёжность, прежде чем Пентагон начнёт пользоваться ею для запуска своих самых дорогостоящих аппаратов, поясняет журналист. Что же касается коммерческих запусков, они практически полностью могут осуществляться на другом носителе компании Falcon 9, что тоже бьёт по спросу на Falcon Heavy, утверждается в материале.

Между тем, как стало известно WSJ, на фоне переноса полёта туристов SpaceX также снизил общий прогноз по запускам на следующий год. Тогда как на момент начала 2016 года компания в предназначенных для потенциальных инвесторов документах заявляла о 40 запусках в 2019-м (включая восемь пусков Falcon Heavy и 20 пусков для вывода на орбиту собственной спутниковой группировки SpaceX) и о 52 — в 2020-м, в прошлом месяце президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила в интервью каналу MSNBC, что на 2019-й планируется в общей сложности лишь 18 пусков — то есть примерно столько же, сколько было в 2016-м, говорится в статье.