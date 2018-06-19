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CNBC: Трамп создаёт военно-космические силы США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп заявил, что поручил министерству обороны немедленно начать формирование военно-космических сил США, сообщает CNBC. Ранее американский президент отмечал, что считает космос таким же полем боя, как и землю, воздух или море.
CNBC: Трамп создаёт военно-космические силы США
Reuters
Президент Трамп заявил, что он создаст новое военное подразделение, которое будет заниматься только космической сферой, сообщает CNBC. «Наше будущее за пределами Земли связано не только с национальной идентичностью, но и с национальной безопасностью», — сказал он во время выступления в Национальном космическом совете.
 
Трамп ещё в марте упоминал об этой идее. Тогда он заявил, что космос — это такое же поле битвы, как земля, воздух и море. «У нас есть военно-воздушные силы, будут и военно-космические», — приводятся его слова в статье.
 

Впрочем, журналисты отмечают, что очень похожую реформу предлагали год назад, и тогда администрация Трампа, наоборот, высказывалась против создания нового подразделения в то время, когда Вашингтон пытался сократить свой контингент, передаёт CNBC. 

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источник
CNBC США Северная Америка
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