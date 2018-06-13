Daily Mail: прекратив госфинансирование МКС, США проиграют космическую гонку России и Китаю

По словам бывшего конгрессмена-республиканца Роберта Барра, ограничение финансирования США МКС приведёт к тому, что страна может проиграть космическую гонку России и Китаю, передаёт The Daily Mail. При этом Барр отмечает, что Россия и Китай готовы перенять инициативу у США.

По словам бывшего конгрессмена-республиканца Роберта Барра, ограничение финансирования США Международной космической станции приведёт к тому, что страна может проиграть космическую гонку России и Китаю, передаёт The Daily Mail.

При этом Барр отмечает, что подобные действия положат конец американскому господству в космосе, которое началось ещё в 1969 году, когда Нил Армстронг стал первым человеком, побывавшем на Луне.

По словам Барра, в последние годы происходит сокращение финансирования МКС, и в настоящий момент на данную программу выделяется лишь «крошечная часть» бюджета США. The Daily Mail отмечает, что эксплуатация МКС обходится NASA примерно в $3 млрд в год.

Бывший конгрессмен отмечает, что благодаря бюджетным сокращениям и неудаче в разработке альтернативы Space Shuttle, «единственный способ для американского астронавта попасть на МКС — заплатить России около 75 миллионов долларов за человека для того, чтобы добраться на космическом такси «Союз».

«И даже эта программа, зависящая от доброй воли России по выполнению своих обязательств, прекратит своё действие в следующем году», — приводит издание слова Барра.

По его словам, это не только негативно повлияет на научную и национальную безопасность США, но и позволит России и Китаю выбиться в лидеры в космическом пространстве.

Прекращение государственного финансирования МКС к 2025 году Барр называет «глупостью высшего порядка с точки зрения бюджета, науки и национальной безопасности». При этом Барр настаивает, что «Россия и Китай готовы взять на себя инициативу по продолжению работ на МКС и за её пределами».

The Daily Mail напоминает, что информация о том, что американское правительство намерено прекратить финансирование МКС после 2024 года появилась в феврале этого года.