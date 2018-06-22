Defense News: отделяя космические силы от ВВС, США рискуют оказаться позади России

США намерены создать космические войска и отделить их от деятельности ВВС, в то время как Россия, напротив, стремится интегрировать два вида войск для повышения их эффективности, пишет Defense News. Несмотря на то, что Вашингтон рискует оказаться в создании своих космических сил «позади» Москвы, претензии Белого дома на «господство в космосе» всё же вызвали негативную реакцию Кремля, добавляет издание.

После запуска первого советского спутника в 1957 году космос всегда был сферой потенциального конфликта, пишет журналист Defense News Мэтью Боднер. Технологии для достижения орбиты имеют военное значение, так как в течение последних 60 лет важность космических военных объектов, спутников связи и разведки, только росла. Однако немногие говорили о военных аспектах космических технологий так открыто, как президент США Дональд Трамп. Объявив 19 июня о правительственном распоряжении о создании космических войск, Трамп отметил, что они необходимы для обеспечения господства Америки в космосе. «Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас», — подчеркнул Трамп.

Как пишет Боднер, Трамп планирует отделить космическую деятельность от ВВС, в то время как в 2015 году Россия наоборот интегрировала космические войска с военно-воздушными силами, стремясь усилить эффективность командования и повторить традиционный подход США. Воздушно-космические войска России состоят из трёх частей: космических войск, военно-воздушных сил и войск ПРО под одним командованием. «Это позволяет сосредоточить в одних руках всю ответственность за формирование военно-технической политики по развитию войск, решающих задачи в воздушно-космической сфере и за счёт более тесной интеграции повысить эффективность их применения», — заявил в 2015 году министр обороны России Сергей Шойгу.

Если Трамп пойдёт по выбранному им пути, то США и Россия поменяют свою историческую перспективу на космос как военную сферу, и США могут оказаться позади, отмечает Боднер. «В 2000-е годы стало понятно, что противоракетная оборона и воздушная оборона стали ближе... Поэтому в 2011 году российские космические войска были объединены с силами и войсками ПВО и ПРО», — отметил независимый российский эксперт по космосу и обороне Павел Лузин. Интеграция связана с развитием аэрокосмических технологий и их использованием. Если раньше между воздушной и космической сферой пролегала граница в 40-100 км, то сейчас существует «общий аэрокосмический театр», заявил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. «Борьба в интегрированном аэрокосмическом пространстве со стратегическими целями, как наступательными, так и оборонительными, требует единства сил и командования», — добавил эксперт.

Как пишет автор материала, Россия считает, что она находится в невыгодном положении в аэрокосмическом пространстве. В течение нескольких лет Москва пыталась уговорить США подписать предложение России в ООН о запрете на размещение оружия в открытом космосе, однако США и ЕС отказались от этого. Возражения США основывались на том, что предложение России, поддержанное Китаем, не давало чёткого определения космического оружия и игнорировала целый вид вооружений — противоспутниковое оружие наземного базирования. Отказ Вашингтона подписать предложение Москвы в российских СМИ был использован для обвинений в том, что США пытаются добиться преимущества в новой космической гонке вооружений. Инициатива Трампа по созданию космических войск также вызвала реакцию со стороны Москвы. «Самое тревожное в этой новости-это цель его поручений, а именно обеспечить господство США в космосе», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также обвинила США в «планах вывести оружие в космос с целью возможного проведения там военных действий». Если планы Дональда Трампа будут реализованы, то они окажут «дестабилизирующее воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность», резюмировала Захарова.