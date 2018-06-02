Американский политолог: чтобы победить в новой космической гонке, США должны научиться рисковать

Несмотря на быстрое развитие космических технологий, США по-прежнему рискуют уступить лидерство в космической гонке своим противникам, и виной этому — косность американского бюрократического аппарата, пишет в своей статье для The Hill американский политолог Джошуа Хьюмински. По мнению эксперта, чтобы не потерять своё доминирующее положение в космосе, Америке нужно вернуть себе дух авантюризма.

США подошли к «переломному моменту» в плане своей национальной безопасности: в зависимости от того, какой курс возьмёт Вашингтон, Америка либо «зафиксирует своё лидирующее и доминирующее положение в космосе в обозримом будущем», либо уступит его конкурентам вроде Китая или России, пишет на страницах The Hill американский политолог и специалист по нацбезопасности Джошуа Хьюмински.

По мысли эксперта, одной из основных задач, которая стоит сейчас перед США в плане развития космоса, является слом нынешней системы госзакупок. Как полагает Хьюмински, эта система с большим неприятием относится к любым рискам и склонна не применять новые технологии, а постоянно использовать одни и те же устаревающие решения, что мешает инновациям. «Наши противники знают, где проходят орбиты наших спутников, и, в более широком смысле, понимают наши возможности в плане космоса, и работают на противодействие этим преимуществам», — предупреждает аналитик.

Чтобы сохранить своё превосходство в космосе, американскому бюрократическому аппарату следует «более быстро, эффективно и результативно» осваивать новые космические технологии, убежден Хьюмински. В частности, благодаря активно развивающемуся сектору частных космических компаний, представленному в США SpaceX, Blue Origin и Virgin Orbit, цена вывода объектов на орбиту падает — и США должны пользоваться этим, чтобы испытывать новые виды космических аппаратов, включая «наноспутники».

«Благодаря более дешёвым пускам и меньшим по размерам, но более совершенным полезным грузам Соединённые Штаты способны создать гораздо более крепкую космическую архитектуру, — поясняет автор. — А такая устойчивость, в свою очередь, работает на факто сдерживания. Сегодня противник может атаковать один-два спутника и будет при этом уверен, что нанесёт сокрушительный удар — а вот при наличии мега-спутниковой группировки этому же противнику придётся для достижения такого же эффекта уничтожать много больше спутников». Те же решения могут применяться и в гражданской сфере — например, для создания глобальной Wi-Fi сети, отмечает аналитик.

Чтобы реализовать подобное, США следует пересмотреть свои методы расчёта рисков, считает Хьюмински. Поскольку пуски ракет-носителей удешевляются, цена неудачных запусков также падает — однако американские чиновники «по старинке» относятся к подобным запускам с такой же осторожностью, как и раньше, констатирует автор.

«США нужно поступить правильно, и сделать это прямо сейчас. В противном случае мы рискуем потерять появляющуюся раз в поколение возможность занять самое высокое положение», — подытоживает автор.