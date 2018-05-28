DW: ради «особого места» в космосе русские и европейцы позабудут о земных спорах

Роскосмос и Европейское космическое агентство планируют отправить на Марс дистанционно управляемый аппарат, сообщает Deutsche Welle. При его помощи учёные надеются выяснить, в результате каких процессов на Красной планете образуется метан. Как отмечает немецкий телеканал, Марс — место особое и ради него русские и европейцы готовы забыть про земные споры.
Марс очаровывает. Первые снимки космического зонда «ЭкзоМарс» с новой орбиты получились очень чёткими. Они показывают часть кратера на северном полушарии планеты и, возможно, наличие метана на поверхности Красной планеты.
ХАКАН СВЕДЕМ, учёный, Европейское космическое агентство (ESA):Мы знаем, что время жизни метана очень непродолжительное — несколько сотен лет. Он разрушается под действием солнечных лучей — ультрафиолетового излучения. Если наличие там метана будет подтверждено, то это будет означать, что его запасы пополняются. Каким образом это происходит — вот главный вопрос.
В ближайшем будущем в решении этого вопроса будут полагаться не только на снимки. Европейское космическое агентство и Роскосмос планируют совместными усилиями отправить через два года на Марс дистанционно управляемый аппарат. Роверу «ЭкзоМарс» предстоит, в частности, заняться бурением и взять пробы на глубине до 2 метров. Учёные надеются, что результаты анализов помогут им понять, в результате каких процессов — биологических или геологических — на Марсе образуется метан. Ответы учёные ждут с нетерпением.
ХАКАН СВЕДЕМ:Марс — это нечто особенное. Это то место, где бы хотелось прогуляться. Скорее всего, в не столь отдалённом будущем люди действительно прогуляются по Марсу. Это и увлекает. Стоит только задуматься, что там могут быть какие-нибудь формы жизни — именно это и делает Марс особенным.
Загадки этого особенного места пытаются разгадать совместными усилиями русские и европейцы, забыв про земные споры.
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