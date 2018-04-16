Guardian: США отправят Tess на поиски внеземных миров

В ближайшее время НАСА планирует запустить в космос телескоп Tess, пишет The Guardian. Как отмечает издание, с его помощью учёные планируют получить новую информацию о далёких мирах и, в частности, данные о химическом составе их атмосферы, которые позволят говорить о потенциальной обитаемости планеты.

Если капризы погоды и превратности ракетостроения не скажут своего веского слова, то с запуском нового охотника на планеты НАСА в понедельник начнётся самая амбициозная операция в истории по поиску внеземных миров, пишет The Guardian.



Транзитный поисковый спутник экзопланет (Tess) стартует в 18:32 по местному времени с мыса Канаверала во Флориде. От отправки в космос подобного оборудования захватывает дух, однако для тех, кто вложил в телескоп Tess время и деньги, есть дополнительные поводы для волнения: это будет первая миссия НАСА, в которой будет использоваться ракета Илона Маска Falcon 9, которая прошла сертификацию для подобных операций только в феврале.



В случае если не произойдёт никаких непредвиденных осложнений вроде «быстрой незапланированной разборки» — с помощью такого эвфемизма Маск описал взрыв Falcon 9 в 2015 году, — то Tess выйдет на рекордно высокую эллиптическую орбиту вокруг Земли.



До Tess в космос был отправлен телескоп «Кеплер», который изменил представление учёных о планетах за пределами Солнечной системы. Когда в 2009 году «Кеплер» оказался во внеземном пространстве, астрономы знали, что вокруг далёких звёзд вращаются чужие миры, но имели крайне смутное понятие об их размерах и количестве. Всего «Кеплеру» удалось обнаружить 2300 «экзопланет», присуждение этого статуса под вопросом ещё для такого же числа небесных объектов.



Благодаря «Кеплеру» астрономы теперь полагают, что в Млечном пути есть, по крайней мере, 2 млрд потенциально обитаемых планет. Однако, несмотря на весь успех этого проекта, в телескоп была видна лишь часть небесного свода, и большинство изученных звёзд были очень тусклые, что осложнило учёным исследование вращающихся вокруг них планет.



Поэтому здесь на сцену выходит Tess. С помощью этого телескопа астрономы на протяжении двух лет будут исследовать 200 тыс. самых ярких звёзд на небосводе. Большинство из них будут не дальше чем в 300 световых годах от Земли. Как и его предшественник, Tess предназначен для обнаружения планет путём фиксации теней, которые они отбрасывают, двигаясь вокруг светил.



Всего учёные надеются обнаружить 20 тыс. новых миров, 500 из которых могут походить на Землю. Затем астрономы планируют запустить обсерватории космического базирования для более пристального изучения планет.



Получив подобные данные, учёные смогут рассчитать массу и плотность планет и, возможно, даже идентифицировать газы в их атмосфере. Это совсем непросто, однако в случае если удастся обнаружить воду, метан или другие ключевые вещества, то научное сообщество сможет начать обсуждение вопроса наличия на планете жизни.



Однако сначала Tess надо выйти на запланированную орбиту. Если Falcon 9 запустит телескоп по правильной траектории, то у учёных уйдёт два месяца на проверку систем и сенсоров, калибровку камер и вылавливание багов. Ожидается, что первая порция данных должна поступить в июне, однако исследователи будут ещё несколько месяцев обрабатывать данные, прежде чем выложить их в открытый доступ.



«На самом деле я надеюсь, что мы начнём обнаруживать неожиданные для себя вещи, — отметил учёный проекта Tess Стивен Райнхарт. — Если бы мы знали все ответы ещё до запуска миссии, то на кой чёрт она нам вообще нужна?»