Китай успокоил: «Небесный дворец» не упадёт на Землю, а станет «великолепным метеоритным дождём»

Согласно прогнозам учёных, вышедшая из эксплуатации китайская «космическая лаборатория» «Тяньгун-1» должна упасть на Землю примерно между сегодняшним вечером и вечером воскресенья, сообщает Sky News. Несмотря на опасения, что обломки «Небесного дворца» могут не сгореть в атмосфере, в Китае призывают не беспокоиться и ожидать «великолепный метеоритный дождь».

По данным Европейского космического агентства, китайская «космическая лаборатория» «Тяньгун-1» должна сойти с орбиты и упасть обратно на Землю примерно между сегодняшним вечером и вечером воскресенья. И хотя никто не знает, куда именно упадут её обломки, в Китае призывают не беспокоиться, что кто-либо может пострадать в результате падения «Небесного дворца», передаёт Sky News.



Отмечается, что лаборатория, достигающая размеров автобуса, была выведена на орбиту в 2011 году для осуществления экспериментов в рамках космической программы Китая, однако прекратила работу в марте 2016 года.



В настоящий момент, по оценкам Европейского космического агентства, лаборатория, чей спуск невозможно проконтролировать в силу отсутствия с ней связи, находится примерно в 190 км от Земли, для сравнения в январе этого года её расстояние от нашей планеты составляло около 300 км.

Исследователи полагают, что некоторые обломки лаборатории, например ракетные двигатели, с большой вероятностью не сгорят в атмосфере, и опасаются их падения на Землю в пределах 43° по обе стороны экватора.

При этом на сайте телеканала отмечается, что китайский Центр управления космическими полётами уверяет: стоит ожидать не падения лаборатории, «как в научно-фантастических фильмах», а скорее её «превращения в великолепный метеоритный дождь и прохождения по прекрасному звёздному небу на пути к Земле».

Уточняется, что примерно в 95 км от Земли от лаборатории отделятся внешние компоненты, а основная её часть сгорит или взорвётся. При этом предполагается, что некоторые обломки на небольшой скорости упадут в океан.

«Я хочу подчеркнуть, что мы придаём большое значение этому вопросу и очень ответственно относимся к нему в рамках соответствующих законов и правил», — цитирует сайт телеканала слова официального представителя Министерства иностранных дел Китая Лу Кана, который добавил, что при необходимости Китай оперативно свяжется с государством, на территорию которого будут падать обломки лаборатории.

Кроме того, в Европейском космическом агентстве настаивают, что за последние 60 лет произошло почти 6 тыс. неконтролируемых падений с орбиты крупных космических объектов, при этом в результате этих падений никто не пострадал, сообщает Sky News.