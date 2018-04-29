China Daily: Китай подбирает космонавтов для своей первой космической станции

В 2020 году Китай отправит в космос собственную станцию, которая в перспективе станет единственной заменой МКС. С помощью современных технологий Пекин уже активно ведёт подготовку 16 кандидатов в специальном центре. Кто-то из этих людей получит возможность принять участие в «одном из самых впечатляющих начинаний грядущего десятилетия», пишет China Daily.

Китай готовит новый, «самый амбициозный» на сегодня космический проект: управляемый космический аппарат, который станет базой для масштабных исследований, пишет China Daily.

Из всего населения Поднебесной, составляющего 1,3 млрд человек, для проекта было отобрано всего 16. И сегодня в Центре космонавтики в Пекине они готовятся к «одному из самых впечатляющих начинаний грядущего десятилетия» — первой китайской космической станции. Непосредственная работа над конструкцией аппарата, существование которого рассчитано по меньшей мере на 10 лет, начнётся в 2020 году. Через два года станция уже будет сдана в эксплуатацию. Каждая группа космонавтов будет находиться там от трёх до шести месяцев.

«Миссии на космической станции будут длиться намного дольше, чем предыдущие полёты. Станция будет располагать более продвинутыми и усовершенствованными системами, чем на космических кораблях «Шэньчжоу» и в лабораториях серии «Тяньгун», поэтому космонавтам потребуются куда более обширные подготовка, умения и способности», — рассказал журналистам китайский астронавт Фэй Цзюньлун. Его коллега Не Хайшэн отметил, что сегодня для космонавтов существует куда больше методов подготовки, которые могут помочь им заранее ознакомиться со сложным оборудованием на будущей станции.

По плану главный модуль нового аппарата на орбиту в 2020 году доставит тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5», над которой сейчас тоже ведутся работы. Затем будут осуществлены по крайней мере четыре миссии, в рамках которых космонавты соберут станцию. Как и в отношении предыдущих проектов, китайские власти не стали обнародовать никакие цифры касательно нового аппарата.

Если Международная космическая станция (МКС), как и было объявлено, уйдёт со своей орбиты в 2024 году, то китайский аппарат станет единственной постоянной космической станцией на орбите Земли.

Как отмечает China Daily, кандидаты для полётов на станцию будут отобраны по показателям, которые потенциальные космонавты продемонстрируют в процессе подготовки, а также по оценкам экспертов. Так что пока никто не знает, кто первым ступит на борт нового китайского аппарата.

Программу развития пилотируемых космических миссий в ЦК Коммунистической партии Китая одобрили ещё в 1992 году. Спустя три года Центральный военный совет КНР постановил, что космонавтов следует отбирать исключительно из опытных пилотов ВВС, налетавших более 600 часов в истребителях или бомбардировщиках. Тогда с помощью сложных многоуровневых испытаний из подавших заявки более 1,5 тыс. пилотов отобрали 14 человек. Они вошли в группу космонавтов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В октябре 2003 года Пекин осуществил первый пилотируемый космический полёт, отправив своего первого космонавта Ян Ливэя на земную орбиту. Во время полёта, транслируемого по национальному телевидению, китайский пилот одновременно продемонстрировал флаги своей страны и ООН, а затем провозгласил: «Используйте космос в мирных целях и на благо всего человечества». Теперь Ян носит звание «героя космоса» и возглавляет Космическое агентство пилотируемых полётов Китая.

Спустя 14 лет после миссии первого китайского космонавта Поднебесная превратилась из «второсортного игрока» в космической гонке в «великую державу», подчёркивает издание. Если в 2003 году Пекин осуществил лишь семь космических миссий по сравнению с 21 российской и 23 американскими, то в этом году со своими 40 запусками беспилотных аппаратов, скорее всего, опередит Москву и Вашингтон по этим показателям.

В Китае большой популярностью пользуются передачи и книги о достижениях в сфере покорения космоса, однако, если убрать в сторону всю романтику, следует отметить, что на космонавтах лежит огромная ответственность и им приходится посвящать долгие часы подготовке к полётам. Пилотам, желающим отправиться в космос, всего за год предстоит изучить 30 предметов, включая физику, астронавтику и астрономию, а затем сдать экзамены по каждой дисциплине. Во время тренировок, готовящих космонавтов к пребыванию в состоянии невесомости, они носят специальные костюмы весом160 кг и часами остаются под водой. Каждый раз потом они теряют по 2 кг и устают настолько, что не могут держать в руках палочки для еды.

Впрочем, как говорят специалисты по подготовке космонавтов, за 20 лет никто не отказывался от тренировок — все переносят даже аппарат, симулирующий перегрузки, во время которых очень трудно дышать. Так же и с реальными полётами. Как вспоминает Ян Ливэй, во время взлёта в условиях низкочастотных колебаний он почувствовал почти невыносимую боль из-за вибрации внутренних органов. Но, по его словам, Ян стиснул зубы и сказал себе терпеть, потому что он должен вот-вот осуществить заветную мечту страны о полёте в космос.