Forbes объяснил, почему ВВС США отстают от России и Китая в космической гонке

Командование космических сил США с обеспокоенностью наблюдает за успехами своих российских и китайских конкурентов, выявляя всё новые угрозы с их стороны. Не то чтобы Америке было нечем ответить, но из-за бюрократизированной системы скорость приобретения необходимой техники и поставки её на вооружение ВВС США существенно замедляется, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

«Космическое сообщество» ВВС США «почти в панике» от последних разработок России и Китая, утверждает эксперт по вопросам обороны Лорен Томпсон в своей статье для Forbes. И проблема заключается не в том, что Москва и Пекин создают свои спутники, равные по эффективности американским, а в том, что они разрабатывают системы, способные ослаблять или даже уничтожать технику США.



Угроза прослеживается сразу в нескольких направлениях. К примеру, в виде кибератак на наземные центры управления группами спутников или попыток заглушить сигнал. В этой сфере, конечно, очень много засекреченной информации, но без сомнений можно сказать одно: военное командование США явно обеспокоено, ведь в таких условиях зависимость американской армии от космических технологий для навигации, сбора разведданных и связи становится большой уязвимостью.



Конечно, у США достаточно средств, чтобы противостоять потенциальной агрессии в космосе. Просто никто не ожидал, что «опасность материализуется так скоро», так что действующим спутникам не хватает некоторых технических модификаций, объясняет обозреватель издания. Как выразился генерал-лейтенант Дэвид Бак из Стратегического командования ВС США, вся система обеспечения национальной безопасности в космосе разрабатывалась ещё во времена, когда «самой существенной угрозой был космический мусор».



Но теперь эти дни подошли к концу. Новая американская стратегия национальной обороны предупреждает, что великие державы вновь вступили в противостояние. С учётом сложившейся обстановки американские системы космического базирования «практически беззащитны» перед новыми угрозами.



Как объясняет Томпсон, долгое время приоритетом для американских ВВС была «гибкость» их космической техники — по мере необходимости спутники оснащались всеми возможными нововведениями вплоть до способности наносить ответный удар. Однако все эти меры, как и бюрократический процесс закупки нового оборудования, требуют времени. И если такой подход оставить без изменений, понадобятся долгие годы, чтобы система стала действительно «гибкой».



Только у американских ВВС нет столько времени, угроза есть уже здесь и сейчас, напоминает автор статьи. Текущая система неспешной поэтапной модификации техники грозит оставить США неподготовленными, не позволяя им поспевать за скоростью разработок иностранных конкурентов.



Сегодня в ВВС уже начинаются преобразования, направленные на ускорение приобретения инноваций и их поставки на вооружение. Но этого недостаточно, уверен Томпсон. Командованию нужно пересматривать всю систему своей работы в целом. К примеру, разработку необходимого программного обеспечения следует начинать до того, как построен аппарат. В противном случае теряется слишком много времени. Сейчас же в авиации система настолько запутана и затянута, что равносильна тому, как если бы на флоте, прежде чем заказать ядерный реактор для подводной лодки, ждали разрешения конгресса на создание самой субмарины.



Кроме того, у ВВС, пожалуй, самые сложные отношения с их подрядчиками. От ВМС редко можно услышать столько критики в адрес их партнёров. Так что, возможно, со всей реорганизацией авиации также следует поучиться культуре общения с подрядчиками, подчёркивает аналитик.