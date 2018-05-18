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Space News: в НАСА задумались о сокращении астронавтов на МКС — обслуживание станции доверят россиянам

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Возможные задержки в США в создании частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС могут привести к сокращению их числа на станции, передаёт Space News. При этом рассматривается вариант с «обеспечением подготовки российских членов экипажа для работы в критических системах американского сегмента» станции.
Space News: в НАСА задумались о сокращении астронавтов на МКС — обслуживание станции доверят россиянам
Reuters

Возможные задержки в создании частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию могут привести к сокращению их числа на МКС, передаёт Space News. 

«В течение многих лет мы наблюдали задержки за задержками в разработке, лётных испытаниях и квалификационных вехах транспортных космических кораблей, и поэтому мы считаем, что текущее расписание является оптимистичным», — приводит портал слова председателя Консультативного совета НАСА по МКС Томаса Стаффорда.
 
По словам Стаффорда, в ситуации, если коммерческие корабли будут сданы в эксплуатацию позже запланированного, а именно к осени 2019 года, НАСА следует уменьшить число астронавтов на МКС.
 
«Главный приоритет НАСА — поддержание присутствия США на МКС в случае, если сдвинется срок сдачи в эксплуатацию коммерческих кораблей», — добавил Стаффорд.
 
При этом, по его словам, управлению следует рассмотреть вариант с «обеспечением подготовки российских членов экипажа для работы в критических системах американского сегмента» станции.
 
В частности, речь идёт о пилотируемых миссиях на «Союзах», запланированных на сентябрь 2019 года и март 2020 года, пишет новостной портал.
 
Отмечается, что обсуждение предложения намечено на следующее заседание совета НАСА. 
 
Портал напоминает, что беспилотные испытания кораблей США планируется осуществить в августе 2018 года. При этом пилотируемый полёт транспортного космического корабля, разрабатываемый компанией Boeing, намечен на ноябрь, а в декабре ожидается полёт пилотируемого космического корабля компании SpaceX.
 
Тем не менее в январе Счётная палата США предупредила, что высока вероятность того, что корабль SpaceX сможет пройти сертификацию для пилотируемых пусков лишь не ранее декабря 2019 года, а корабль Boeing — не ранее марта 2020 года. 
 
При этом соглашение НАСА и Роскосмоса, предусматривающее доставку астронавтов на «Союзах», истекает осенью 2019 года, напоминает Space News.
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