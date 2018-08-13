Times: 38-минутная потеря связи не омрачила запуск Parker Solar Probe на встречу солнечному ветру

NASA успешно осуществило запуск автоматического космического аппарата для изучения внешней короны Солнца Parker Solar Probe, сообщает The Times. Ожидается, что зонд позволит изучить солнечную корону, то есть внешние слои атмосферы Солнца, а также измерить основные характеристики солнечного ветра — потока ионизированных частиц, истекающих из солнечной короны с высокой скоростью.

NASA успешно осуществило запуск автоматического космического аппарата для изучения внешней короны Солнца Parker Solar Probe, сообщает The Times.

Издание отмечает, что на время запуска зонда мыс Канаверал заполнило множество наблюдателей. Одним из них был известный американский астрофизик Юджин Паркер, в честь которого был назван аппарат.

«Всё, что я могу сказать — «ух ты», поехали. Мы многое узнаем в ближайшие несколько лет», — сказал Паркер.

Ожидается, что зонд позволит изучить солнечную корону, то есть внешние слои атмосферы Солнца, а также измерить основные характеристики солнечного ветра — потока ионизированных частиц, истекающих из солнечной короны с высокой скоростью.

В 1958 году именно Паркер придумал термин «солнечный ветер» для описания явления сверхзвукового истечения вещества из верхней короны в межпланетное пространство. Изначально его теория была подвергнута жёсткой критике, однако, уже спустя четыре года американская межпланетная станция «Маринер-2», направляясь к Венере, прислала данные, подтвердившие правоту Паркера.

Изучение солнечного ветра, в свою очередь, позволит учёным продвинуться в прогнозировании космической погоды, например солнечных бурь, влияющих на работу спутников, а также на жизнь на Земле. Кроме того, учёные полагают, что изучение Солнца позволит сделать выводы относительно других звёзд.

«Эта миссия действительно знаменует собой первый полёт человечества на звезду, который будет не только иметь последствия на Земле, но и позволит нам лучше понимать вселенную. Мы достигли того, что десятилетия назад было исключительно научной фантастикой», — приводит издание слова помощника директора NASA Томаса Цурбухена.

Процесс сближения Parker Solar Probe с Солнцем продлится семь лет, за которые аппарат сделает 24 оборота вокруг звезды, прежде чем он приблизится к ней на рекордно близкое расстояние в шесть млн км.

The Times отмечает, что в NASA провели 38 минут полные тревоги из-за потери связи с аппаратом. При этом атмосферу в пусковой после восстановления связи описали как «весьма весёлую, весьма радостную».