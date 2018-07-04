Space: с отказом NASA от «Союзов» Роскосмос может начать искать новых партнёров

Через пару лет для полётов на МКС NASA планирует «пересесть» с российских «Союзов» на коммерческие пилотируемые аппараты, разрабатываемые Boeing и SpaceX, пишет Spacе. Из-за этого Роскосмос, конечно, лишится части своего финансирования и, возможно, вместо традиционного космического сотрудничества с американцами захочет идти в новые проекты — например Китая.

В июне обозревателю Space Элизабет Хауэлл довелось побывать на запуске 56-й долговременной экспедиции Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в Казахстане. Поездка для журналистов завершалась 8 июня в Москве, когда экипаж совершил успешную стыковку со станцией. Тогда же в Центре управления полётами собралась небольшая группа из представителей NASA, Европы, а также Роскосмоса — чтобы обсудить текущую миссию. Правда, когда речь зашла о будущем, разговор «внезапно принял неясные очертания»: мол, обсуждения ещё не закончены, нужно время.

На сегодня все, кто летит на МКС, должны ехать в Казахстан. Чтобы отправить своих астронавтов на ракете «Союз», NASA платит десятки миллионов долларов. Но вскоре ситуация может измениться, пишет Хауэлл.

Две компании, Boeing и SpaceX, активно работают над созданием собственных пилотируемых аппаратов, которые смогут доставить космонавтов на МКС. По планам они должны начать летать уже в ближайшие пару лет. Так что после 2019 года мест на российский «Союз» для своих астронавтов, как сказали журналистке в Москве, NASA не бронировало. И отсюда возникает вопрос, что будет делать Роскосмос, когда денег от иностранных партнёров станет меньше.

По мнению Майкла Доджа, занимающегося изучением космического права в Университете Северной Дакоты, «это определённо станет для ведомства проблемой в плане финансирования, с которым в последнее время у него и так не всё просто». «США платят большие деньги за каждое место в «Союзе», и это помогает компенсировать расходы на подготовку, техническое обслуживание и запуск аппарата. Конечно, у России есть и свои интересы в поддержании МКС, и ей по-прежнему будет необходимо направлять своих космонавтов на станцию, пока она не решит, что больше не хочет участвовать в миссиях на ней». Таким образом, без США затраты на запуск «Союза» возрастут, но, с другой стороны, Россия сможет привозить на МКС и забирать оттуда больше людей.

Если забыть об МКС, на финансирование которой США подписались пока лишь до 2024 года, в дальнейшем NASA может сосредоточиться на своей программе окололунной обитаемой станции LOP-G. Этим проектом уже интересуются европейцы. А вот с Роскосмосом пока неясно — он может присоединиться к американскому агентству и сотрудничать уже на новой станции или же вести другие проекты с другими активно развивающимися космическими державами вроде Китая, который весьма не прочь набраться опыта у России.

Как напоминает Элизабет Хауэлл, недавно в Роскосмосе сменилось руководство, и во главе российского космического агентства встал Дмитрий Рогозин. Его американцы, скорее всего, могут помнить по твиту, написанному после введения западных санкций и «российской военной активности в Крыму». Тогда Рогозин посоветовал США «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Новое руководство сулит перемены Роскосмосу, который на данный момент стремится перенести свои запуски с арендуемого казахстанского Байконура на новый российский космодром Восточный, прокомментировал Майкл Додж. Впрочем, США не стоит переживать по поводу прошлых заявлений Рогозина — в конце концов, даже несмотря на разногласия вокруг Крыма, сотрудничество между странами в космической сфере в последние четыре года не прерывалось.