Мэттис: космические войска нужны США для защиты от России и Китая

С созданием нового рода войск США не собираются вести гонку вооружений в космосе, заверил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Тем не менее космические войска необходимы Америке, чтобы защитить свои спутники от Китая и России, которые работают над средствами атаки в космосе, настаивает министр обороны США.

Америке нужны космические войска, чтобы защитить свои спутники от возможных нападений со стороны Китая и России, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Как сообщает The Washington Post, за несколько дней до того как глава Пентагона выступил со своими комментариями, вице-президент Майк Пенс объявил о планах правительства по созданию нового, шестого по счёту подразделения Вооружённых сил США к 2020 году — «для укрепления американского господства в космосе».

Во время своей поездки в Бразилию Мэттис неоднократно подчёркивал, что Пентагон не собирается размещать в космосе свои вооружения, но при этом обращал внимание, какую важную роль сегодня играют спутники не только при проведении военных операций, но и в глобальной экономике. Министр припомнил, как в 2007 году Китай сбил ракетой наземного базирования свой вышедший из строя метеорологический спутник. По мнению Мэттиса, это была точно рассчитанная демонстрация для США того, на что способен Пекин.

«Мы понимаем то, что хотел сказать Китай — что они могут уничтожить спутник в космосе. С тех пор наши разведслужбы следят за тем, как другие страны, включая Россию, разрабатывают средства нападения в космосе», — сказал во время своего выступления глава Пентагона в ответ на выдвинутое одним из слушателей предположение, что создание космических войск может привести к новой гонке вооружений.

По словам Мэттиса, США не могут игнорировать потенциальную угрозу для спутников, которые обеспечивают коммуникации, навигацию, метеорологические прогнозы и прочие ключевые аспекты современной жизни. «Такова реальность. Не мы это начинаем. Мы лишь говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время если кто-то собирается применять в космосе военные методы, мы не будем стоять в стороне. Мы не хотим милитаризировать космос. Но при необходимости будем себя защищать», — прокомментировал министр. Как именно США собираются себя защищать, Мэттис не уточнил.

«Я не говорю противникам заранее, что мы предпримем, а что нет. Мы не собираемся спокойно смотреть, как кто-то пытается лишить нас права использования космоса», — подчеркнул глава Пентагона.

Похожие заявления прозвучали из уст и помощника госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет во время конференции ООН по разоружению в Женеве, отмечает издание. Поблет подчеркнула, что несмотря на то, что Россия заверяет, что хочет предотвратить гонку вооружений в космосе, Москва работает над противоспутниковым оружием.