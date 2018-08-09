ABC News: мечта Трампа о космических войсках становится ближе к реальности

На этой неделе представители Пентагона могут предложить конгрессу создать новый вид Военно-космических войск. В результате идея, которую активно поддерживает президент США Дональд Трамп, станет на шаг ближе к своёму воплощению, передаёт ABC News. Впрочем, по мнению телеканала, американские законодатели, которые уже утвердили военный бюджет, вряд ли станут рассматривать этот вопрос всерьёз до следующего года.

Стремление Дональда Трампа создать Военно-космические силы может показаться «чем-то не от мира сего». Тем не менее, на этой неделе идея главы Белого дома может оказаться на шаг ближе к своёму воплощению, передаёт ABC News.

В этот четверг Минобороны США представит конгрессу план по наращиванию своих возможностей в космосе. По информации источников телеканала, обнародует документ в Пентагоне вице-президент Майк Пенс.

ABC News напоминает, что на июньской встрече Национального космического совета Трамп сделал «удивительное заявление». Он поручил военным создать дополнительный вид войск, которые займутся «галактической миссией».

В настоящий момент по меньшей мере часть функций «воображаемых» ВКС уже выполняют ВВС США. Тем не менее Трамп убеждён, что новый вид войск станет ответом на военные уязвимости страны в космосе, считает телеканал.

Глава Белого дома не может учредить новый вид войск без одобрения конгресса. Однако это не мешает Пентагону пользоваться уже существующими полномочиями и создавать элементы будущих ВКС, подчёркивается в статье.

Накануне портал Defense One опубликовал сведения о планах Пентагона по формированию нескольких новых спецподразделений. К ним среди прочего относятся боевое командование космическими силами и объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях.

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею создания оперативного командования космическими силами. Впрочем, это не означает формирование отдельного вида войск, за которое выступает американский президент, обращает внимание ABC News.

«Нам необходимо рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов», — заявил глава Пентагона, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы полностью разделяем опасения президента о защите наших объектов в космосе, которые вносят вклад в нашу безопасность, нашу экономику. И мы должны заняться этим вопросом, учитывая, что другие страны демонстрируют способности атаковать эти объекты», — добавил Мэттис.

Политик заверил, что Пентагон «полностью согласен» с Белым домом и работает с офисом Пенса и конгрессом над решением этой задачи. Он добавил, что ВКС США в окончательном виде будут «соответствовать поставленным целям», но не назвал сроков их появления.

Даже если Пентагон создаст основу для Военно-космических сил, их формирования не будет серьёзно рассматриваться на Капитолийском холме до следующего года. Недавно конгресс подготовил окончательный вариант закона об ассигнованиях на национальную оборону 2019 года, и в нём ВКС США как отдельный вид войск не упоминаются, отмечает ABC News.