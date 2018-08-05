Бывший астронавт NASA призвал Трампа разобраться с кибервойной с Россией, а не создавать космические войска

Отставной астронавт NASA и командир МКС Скотт Келли выступил с критикой предложенной президентом США Дональдом Трампом программы создания военно-космических сил. Келли призвал Трампа сосредоточиться на кибервойне с Россией, в состоянии которой, по его мнению, сейчас находятся США.

Отставной астронавт NASA и командир МКС Скотт Келли выступил с критикой предложенной президентом США Дональдом Трампом программы создания военно-космических сил, назвав её пустой тратой денег, которая может поставить под угрозу мирное освоение космоса, передаёт Huffington Post.

«Мне не понятно, в чём заключается цель этого нового рода войск, который будет невероятно дорогим. Больше всего меня беспокоит то, что космос был местом, где мы могли спокойно работать. Изменение этого без какой-либо очевидной на то причины на данный момент… не понятно», — заявил Келли.

Астронавт также подчеркнул, что космическое вооружение ограничено международными договорами, которые США подписали ещё в 1960-ых годах.

Кроме того, Келли согласился с критиками подобной инициативы президента, посчитав, что космические войска будут дублировать ряд функций уже существующих военных подразделений. Вместо этого он предложил Трампу сосредоточиться на продолжающемся противостоянии в кибернетическом пространстве с Россией.

Интренет-издание напоминает, что в июне этого года Трамп заявил, что поручил Пентагону заняться вопросом создания космических вооружённых сил, сделав контроль над космическим пространством вопросом национальной безопасности. Президент также подчеркнул, что не позволит Китаю и России обойти США в этом вопросе.

«Как насчёт того, чтобы разобраться с войной, в состоянии которой мы сейчас находимся? Речь о кибервойне, которая пытается повлиять на нашу демократию, самое важное для США — это свободные и справедливые выборы», — приводит Huffington Post слова Келли.