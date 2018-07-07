Hill: с Космическими силами Трампа США могут забыть об угрозе «звёздных войн»

Несмотря на то, что предложение Дональда Трампа о создании отдельных космических сил США было встречено насмешками, оно далеко не так бесполезно, как кажется некоторым, пишет в своей статье для The Hill писатель Марк Уиттингтон. По мысли автора, космические силы позволят Вашингтону гарантировать мир на орбите и станут гарантом коммерческого развития космоса.

Высказанное президентом США Дональдом Трампом предложение создать в стране отдельные космические силы «подняли на смех» пользователи соцсетей, пишет на страницах The Hill американский писатель Марк Уиттингтон. Между тем, некоторые критики также обвинили Трампа в попытке «милитаризовать космос», что просто-напросто «глупо» — ведь американские вооружённые силы уже многие десятилетия запускают и используют собственные спутники, отмечает автор.

По мнению Уиттингтона, учитывая, что Россия, Китай и Соединённые Штаты в настоящий момент ведут активную работу над средствами нападения на космические аппараты противника в ходе военного конфликта, идея о войне на космических рубежах постепенно «перекочёвывает из научной фантастики в область возможного». Кроме того, американские аналитики убеждены, что создание космических сил позволит сформировать за пределами Земли рынок объёмом в один триллион долларов, поскольку расходы на важнейшие сопутствующие технологии возрастут, и это не говоря уже о том, что космическая армия станет гарантом мира на орбите, а значит — и стабильного коммерческого развития космоса в будущем, рассуждает он.

Как полагает писатель, в результате возможной космической войны не только будут полностью уничтожены средства связи и навигации, что оттолкнёт развитие экономики на пятьдесят лет назад, но и вызовет рост объёма космического мусора на орбите «в геометрической прогрессии» — а чтобы оправиться от такого, миру понадобятся долгие годы и огромные затраты. При этом по мере дальнейшего коммерческого развития космоса риск глобальной экономической катастрофы в результате конфликта в космосе будет только расти, уверен Уиттингтон.

В таком контексте космические силы США станут замечательным инструментом для сохранения мира, считает автор. «Так же как ядерные ударные силы, которые не допустили Третьей мировой войны, силы космические гарантируют, что не начнётся Первая космическая», — резюмирует он.

Конечно, спектр задач нового вида войск поначалу будет небольшим, охватывая лишь те задачи, которыми сейчас занимается космическое командование ВВС США, однако с развитием технологий и удешевлением запусков коммерческая эксплуатация космоса будет расти, а вместе с ней расти будут возможности и полномочия космических сил, пишет Уиттингтон. И даже если в обозримом будущем американским космическим пилотам вряд ли придётся летать за штурвалом истребителей из «Звёздных войн», серьёзный задел в виде перспективных ракет-носителей у США имеется уже сейчас. Так, например, компания SpaceX разрабатывает абсолютно новую ракету Big Falcon Rocket или BFR, которая, по заверениям главы компании Илона Маска, сможет при дозаправке на орбите доставлять до 150 тонн груза на Луну, Марс и близкие к Земле астероиды — то есть, именно туда, где видят наибольший потенциал частные предприятия, отмечает автор.

Имея флот носителей BFR, космические силы США станут грозной силой, и любой потенциальный противник «хорошенько подумает, прежде чем начать баламутить», убеждён Уиттингтон. К примеру, Китай уже не сможет «так же присвоить себе Луну, как он сейчас присваивает обширные территории в Южно-Китайском море», а любое нападение на американские космические объекты будет становиться «всё более тщетной и опасной затеей» для любой страны, вынашивающей подобные планы, поясняет писатель.

«Китайский стратег Сунь-цзы когда-то высказал мысль о том, что лучший способ одержать верх в войне — это сделать это, не сражаясь, — в заключение пишет Уиттингтон. — Китайское правительство, которое страстно желает обеспечить себе статус сверхдержавы за счёт возможностей, которые даёт космос, наверняка оценит иронию, если этот мудрый принцип против него же и используют».