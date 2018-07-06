Fox News: Китай обгонит США на «мегаракете»

Китай рассчитывает к 2030 году завершить испытания своей сверхтяжёлой ракеты «Великий поход — 9», которая, по словам китайской стороны, будет мощнее любого американского аналога, сообщает Fox News. По данным канала, в настоящий момент у США действительно нет даже перспективных ракет, способных сравниться с заявленными характеристиками нового китайского носителя.

Пока администрация президента Дональда Трампа работает над созданием космических сил и сохранением «недосягаемой лидерской позиции США в космосе», Китай объявил о планах по созданию мощной ракеты-носителя, аналогов которой в настоящий момент нет ни у НАСА, ни у частных американских компаний, сообщает сай Fox News, ссылаясь на китайские и британские СМИ.

По данным американского телеканала, высокопоставленный чиновник Инженерной академии КНР Лун Лехао заявил, что перспективная китайская ракета «Великий поход — 9» к 2030 году сможет выводить на низкую опорную орбиту (НОО) до 140 тонн полезного груза. Как подчёркивает обозреватель Fox News, наиболее грузоподъёмный американский аналог — Falcon Heavy компании SpaceX, успешно запущенный в феврале этого года, — может выводить на НОО лишь до 64 тонн нагрузки, тогда как разрабатываемый НАСА и предназначенный для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты носитель SLS, первый запуск которого запланирован на 2020 год, будет в конечном счёте иметь грузоподъёмность для НОО 130 тонн.

«Великий поход — 9» будет иметь четыре ускорителя, а его центральный блок будет превышать 10 м в диаметре, говорится в материале. По словам господина Луна, сверхтяжёлый носитель можно будет использовать для тех же задач, над которыми уже работают или планируют работать в будущем НАСА и SpaceX, а именно: для дальних экспедиций и пилотируемых полётов на Луну.

Как удалось установить журналистам Fox News, Китай также вкладывает «миллиарды» в свою военную космическую программу, «пытаясь конкурировать с США и Россией», и рассчитывает в течение следующих четырёх лет запустить собственную обитаемую космическую станцию, а в «ближайшем будущем» — совершить высадку на Луну, что станет первым шагом к «конечной цели» Пекина: созданию лунной базы.

Буквально за несколько недель до подобных заявлений со стороны Китая американский лидер Дональд Трамп предложил создать в США космические силы, отмечается в статье. Идея президента вызвала неоднозначную реакцию. Так, бывший астронавт НАСА Марк Келли назвал её «глупой», отметив, что американские ВВС и так выполняют те задачи, которые в представлении Трампа должны выполнять космические силы, тогда как другие — к примеру, профессор Университета штата Нью-Йорк в Буффало Джон Крассидис — заявили в интервью Fox News, что создание отдельного агентства, занимающегося космосом, может оказаться полезным шагом, если он будет правильно оформлен.