Popular Science: Китай будет бороздить космос при участии России

Китай, который недавно объявил о разработке новой сверхтяжёлой ракеты-носителя «Великий поход-9», активно налаживает сотрудничество с Россией, сообщает Popular Science. Как полагает обозреватель издания, Москва и Пекин успешно дополняют друг друга в технологическом плане, и их совместная работа должна будет принести плоды — пусть речь пока идёт и о весьма отдалённом будущем.

На фоне нашумевших новостей о перспективной китайской сверхтяжёлой ракете-носителе «Великий поход-9» также появились сообщения о том, что Китай в ближайшие десять лет будет активно укреплять сотрудничество в космосе с Россией, пишет Popular Science. По данным издания, Китайское национальное космическое управление (CNSA) подписало с Роскосмосом соглашение о сотрудничестве, охватывающее «широкий ряд вопросов, начиная с освоения Луны и заканчивая наблюдением за космическим мусором на орбите».

Как подчёркивается в материале PS, российские СМИ сообщают, что Москва и Пекин рассчитывают развернуть совместную работу над сверхтяжёлым носителем. По мнению обозревателя издания, данным носителем скорее всего и является упомянутый «Великий поход-9», который, согласно заявлениям китайских инженеров, должен будет стать самой грузоподъёмной ракетой в мире.

Соглашение между Роскосмосом и CNSA в числе прочего предполагает, что российская сторона будет пользоваться китайскими ракетами для вывода полезного груза в дальний космос. Кроме того, по некоторым данным, Россия и Китай планируют к середине двадцатых годов создать совместную космическую станцию, отмечается в статье.

Хотя подобные проекты пока дело достаточно отдалённого будущего, у новостей о российском участии есть определённые предпосылки, которые «выходят за рамки более масштабных российско-китайских соглашений о сотрудничестве в различных сферах от самолётов до кибербезопасности», пишет обозреватель PS. В начале июля 2018 года губернатор китайской провинции Хайнань Шэнь Сяомин заявлял, что его провинция планирует создать китайско-российский космический центр, который станет базой для совместной деятельности правительственных агентств, корпораций и учёных из двух стран.

Как напоминает автор, именно в Хайнани располагается космодром Вэньчан — новейший и крупнейший из космических портов Китая. Что же касается России, её опыт в таких областях, как длительное пребывание космонавтов на орбите и создание зондов для исследования дальнего космоса, станет хорошим дополнением к китайским «суперракетам и электронике», полагает журналист.