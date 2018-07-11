Times Оригинал

Times: Китай планирует в 2020 году обзавестись своей космической станцией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В 2020 году Китай планирует вывести на орбиту основной модуль своей собственной космической станции, сообщает The Times. Как отмечает издание, запуск этого модуля станет очередным успехом амбициозной космической программы КНР.
Times: Китай планирует в 2020 году обзавестись своей космической станцией
Reuters
Китай строит крупную космическую станцию и планирует вывести на орбиту её главный модуль в 2020 году в рамках амбициозных планов по сохранению постоянного присутствия людей на орбите, сообщает The Times.
 
В два последующих года планируется запустить как минимум ещё два модуля, заявил директор китайского управления по инженерным разработкам в области пилотируемых космических полётов Ян Ливэй.
 
«Китай готов вступить в эру космических станций», — заявил он.
 
Запуск модуля станет новым успехом страны в её всё более амбициозной космической программе.
 
Новая станция проектируется таким образом, чтобы на ней постоянно могли находиться три астронавта и до шести человек во время смены экипажа. Китайская космическая станция будет работать на расстоянии от 211 до 280 миль от Земли. На ней будут проводиться эксперименты по медицине, биологии, биотехнологии, микрогравитации и космическим технологиям, сообщил Ян Ливэй.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Подпишись на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить лучшие заметки ИноТВ
источник
Times Великобритания Европа
теги
Китай космос
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров