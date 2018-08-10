Le Parisien: в соцсетях высмеяли планы США по созданию космических войск

Не успел вице-президент США Майк Пенс объявить о создании Космических сил, как команда Дональда Трампа попросила сторонников президента США выбрать один из шести логотипов для будущего вида войск, пишет Le Parisien. Однако пользователи социальных сетей решили высмеять проект, используя отсылки к «Звёздным войнам» и «Истории игрушек», а также предлагая свои варианты логотипа.
Не успел вице-президент США Майк Пенс объявить о создании Космических войск, как для них уже начали искать логотип, утверждает Le Parisien. Как сообщает французское издание, команда Трампа попросила сторонников президента США проголосовать за логотип для промо-продукции.
На выбор даётся шесть логотипов в красных и синих тонах, один из которых в конце концов и станет лицом Космических сил — шестого рода войск США, целью которого станет «завоевание космоса». Именно такое желание неоднократно высказывал сам Дональд Трамп.
Многие тем не менее скептично относятся к этому проекту. Так, например, министр обороны США Джеймс Мэттис в прошлом году раскритиковал эту идею, а пользователи социальных сетей решили её и вовсе высмеять, используя отсылки к «Звёздным войнам» и «Истории игрушек», а также предлагая свои варианты логотипа, пишет Le Parisien.
Все журналисты, задержанные в Белоруссии по делу о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БЕЛТА, отпущены на свободу. Об этом стало известно после того, как на свободу вышла последняя из задержанных — главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина.
Сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал решение проектной компании Nord Stream 2 AG подать заявку на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» оценила заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Киев намерен усилить военно-морское присутствие в Азовском море.
Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу посетили в колонии осуждённого украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по ЯНАО.
Церковь Успения Божией Матери XVIII века в карельском городе Кондопога не была застрахована, сообщила начальник отдела Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Карелии Валентина Трошиева.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фрэнк Мир сделал прогноз на поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
Россия призывает к тщательному и всестороннему расследованию авиаудара по автобусу с детьми в йеменском городе Саада, жертвами которого стали десятки человек. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Всемирная торговая организация в рамках спора Европейского союза и России по третьему энергопакету признала неправомерным предоставление «дискриминационных преимуществ» инфраструктурным проектам в случае поставки газа не из России.
Соединённые Штаты исчерпали предлоги для введения новых санкций против России, заявили в российском посольстве в Великобритании, комментируя намерение Вашингтона ввести ограничения против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении греческого футбольного клуба ПАОК по итогам матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком».