Le Parisien: в соцсетях высмеяли планы США по созданию космических войск

Не успел вице-президент США Майк Пенс объявить о создании Космических сил, как команда Дональда Трампа попросила сторонников президента США выбрать один из шести логотипов для будущего вида войск, пишет Le Parisien. Однако пользователи социальных сетей решили высмеять проект, используя отсылки к «Звёздным войнам» и «Истории игрушек», а также предлагая свои варианты логотипа.

Не успел вице-президент США Майк Пенс объявить о создании Космических войск, как для них уже начали искать логотип, утверждает Le Parisien. Как сообщает французское издание, команда Трампа попросила сторонников президента США проголосовать за логотип для промо-продукции.

Trump campaign asks supporters to vote for the new Space Force logo pic.twitter.com/rIvd8AcHEh — Kasie Hunt (@kasie) 9 августа 2018 г.

На выбор даётся шесть логотипов в красных и синих тонах, один из которых в конце концов и станет лицом Космических сил — шестого рода войск США, целью которого станет «завоевание космоса». Именно такое желание неоднократно высказывал сам Дональд Трамп.

Многие тем не менее скептично относятся к этому проекту. Так, например, министр обороны США Джеймс Мэттис в прошлом году раскритиковал эту идею, а пользователи социальных сетей решили её и вовсе высмеять, используя отсылки к «Звёздным войнам» и «Истории игрушек», а также предлагая свои варианты логотипа, пишет Le Parisien.