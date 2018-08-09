«Кто контролирует космос — контролирует Землю»: конгрессмен объяснил, зачем США космические войска

В 1960-е годы американская общественность была заинтригована изучением космоса, но с тех пор граждан стали больше интересовать социальные пособия, сетует в эфире Fox News техасский конгрессмен Луи Гомерт. Однако, по его словам, власти США просто обязаны взять космос под контроль, чтобы избежать «шантажа» со стороны Китая и других соперников Америки.

Завтра вице-президент Майк Пенс отправится в Пентагон, чтобы обсудить идею президента — космические войска. Кто может прокомментировать это лучше, чем конгрессмен Луи Гомерт, республиканец из Техаса?



Мой вопрос к вам… Не думаю, что вы точно знаете, о чём будет объявлено завтра. Но как по-вашему, мы можем себе это позволить? Ещё один род войск, созданный почти с нуля? Мы можем себе это позволить?



ЛУИ ГОМЕРТ, конгрессмен США: Нам не придётся создавать их почти с нуля, несмотря на весь вред, который причинил Обама, растерзав НАСА и отдав его частично в частные руки. Ещё один пример кланового капитализма.



Но, Стюарт, не думаю, что мы можем себе позволить этого не делать. Космос… Когда я ещё был ребёнком, в 1960-е годы, мне было очевидно… Несмотря на фильмы вроде «Чужого», где хозяева космоса — корпорации, я считал, что мы не можем позволить корпорациям контролировать космос, его должно контролировать государство! Потому что тот, кто контролирует космос, может контролировать планету Земля. Это слишком важно, нельзя допустить, чтобы мы не могли его контролировать. Вот уже Китай и другие пытаются посылать туда спутники, чтобы иметь возможность в какой-то момент нас шантажировать.



Мы должны это сделать, у нас есть технология, мы были лидерами. И мы должны наверстать упущенное, чтобы иметь возможность защищать свою страну в космосе.



В наше время… А я помню запуски ракет на Луну, я помню 1960-е годы, «Аполлон-13» и всё остальное. Тогда внимание общественности было просто приковано к НАСА!



ЛУИ ГОМЕРТ: Да!



Потому что мы, как мне кажется, были заинтригованы исследованием космоса.



ЛУИ ГОМЕРТ: Именно так.



Как по-вашему, космические войска — то есть военная деятельность в космосе — так же увлекут общественность? Вы можете убедить её?



ЛУИ ГОМЕРТ: Сейчас это сложнее, чем тогда, когда Кеннеди объявил, что мы отправим человека на Луну. Потому что с тех пор был Линдон Джонсон, война с бедностью, в ходе которой были потрачены триллионы долларов, а вытащить из бедности больший процент населения всё никак не удавалось. Пока мы не начали вводить требования трудоустройства для получателей социальных пособий. Людей, озабоченных социальными пособиями и тем, что им даст государство, теперь больше, чем в 1962—1963 годы, когда Кеннеди тянул нас к небу. Так что убедить их будет труднее, но нам придётся это сделать для защиты нашей страны.



Дата выхода в эфир 08 августа 2018 года.