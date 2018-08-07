Next Big Future: Россия не может тягаться с Китаем в дешевизне космических стартов

Когда-то Россия доминировала на рынке коммерческих космических запусков, но сейчас Китай затрачивает на них меньше средств, а американская компания SpaceX грозится обойти в этом отношении и его, пишет Next Big Future. При этом американцы намерены к 2022 году добиться многоразового использования всех ступеней своей ракеты, что позволит им вырваться вперед.

В апреле этого года бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин признал нецелесообразность конкуренции космической отрасли страны с американской компанией SpaceX и Китаем. Если когда-то Россия доминировала на рынке коммерческих космических запусков, то сейчас Китай затрачивает на них меньше средств, а SpaceX грозится обойти в этом отношении и его, пишет интернет-издание Next Big Future.

Автор статьи отмечает, что, в то время как Китай совершил уже 22 запуска за семь месяцев и планирует довести этот показатель до 35 запусков к концу года, Россия предпочла сосредоточиться на производстве спутников и оказании услуг спутниковой связи.

Ожидается, что Китай догонит SpaceX в том, что касается производства первой ступени ракеты с возможностью многократного использования уже к 2021 году. Кроме того, американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin также стремится приблизиться к технологиям Falcon Heavy уже к 2020 году.

Интернет-издание напоминает, что SpaceX при помощи модификации, получившей название block 5, получила ракету с мощной первой ступенью, обеспечивающей эффективное многоразовое использование. Кроме того, в ближайшем будущем компания рассчитывает добиться возможности повторного использования второй ступени своих ракет.

При этом отмечается, что если компания к 2022 году преуспеет в повторном использовании всех ступеней своей многоступенчатой ракеты Big Falcon Rocket, то Китай сможет догнать SpaceX только к 2030—2035 годам. Next Big Future полагает, что в таком случае любая компания, которая не сможет добиться определённого уровня повторного использования, окажется не у дел.