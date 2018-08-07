Next Big Future Оригинал

Next Big Future: Россия не может тягаться с Китаем в дешевизне космических стартов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Когда-то Россия доминировала на рынке коммерческих космических запусков, но сейчас Китай затрачивает на них меньше средств, а американская компания SpaceX грозится обойти в этом отношении и его, пишет Next Big Future. При этом американцы намерены к 2022 году добиться многоразового использования всех ступеней своей ракеты, что позволит им вырваться вперед.
Next Big Future: Россия не может тягаться с Китаем в дешевизне космических стартов
Reuters

В апреле этого года бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин признал нецелесообразность конкуренции космической отрасли страны с американской компанией SpaceX и Китаем. Если когда-то Россия доминировала на рынке коммерческих космических запусков, то сейчас Китай затрачивает на них меньше средств, а SpaceX грозится обойти  в этом отношении и его, пишет интернет-издание Next Big Future.

Автор статьи отмечает, что, в то время как Китай совершил уже 22 запуска за семь месяцев и планирует довести этот показатель до 35 запусков к концу года, Россия предпочла сосредоточиться на производстве спутников и оказании услуг спутниковой связи.  
 
Ожидается, что Китай догонит SpaceX в том, что касается производства первой ступени ракеты с возможностью многократного использования уже к 2021 году. Кроме того, американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin также стремится приблизиться к технологиям Falcon Heavy уже к 2020 году.
 
Интернет-издание напоминает, что SpaceX при помощи модификации, получившей название block 5, получила ракету с мощной первой ступенью, обеспечивающей эффективное многоразовое использование. Кроме того, в ближайшем будущем компания рассчитывает добиться возможности повторного использования второй ступени своих ракет.
 
При этом отмечается, что если компания к 2022 году преуспеет в повторном использовании всех ступеней своей многоступенчатой ракеты Big Falcon Rocket, то Китай сможет догнать SpaceX только к 2030—2035 годам. Next Big Future полагает, что в таком случае любая компания, которая не сможет добиться определённого уровня повторного использования, окажется не у дел. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Next Big Future США Северная Америка
теги
Дмитрий Рогозин Китай космос ракета Россия США
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров