Fox News: Пенс призвал укрепить космическое господство США к 2020 году

Администрация Дональда Трампа намерена сформировать отдельные космические войска к 2020 году. Об этом во время своего выступления в Пентагоне объявил вице-президент США Майк Пенс. При этом политик отметил, что «противники» Вашингтона, в том числе Россия и Китай, уже готовятся к войне в космосе, передаёт Fox News.

Вице-президент США Майк Пенс предложил укрепить американское господство в космосе, призвав создать с этой целью новый шестой вид войск. Во время выступления в Пентагоне политик объявил, что администрация Трампа хочет сформировать космические силы к 2020 году, передаёт Fox News.

По мнению Пенса, такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран ищут способы «вывести в космос новые боевые средства». «Действия наших противников дают ясно понять, что они уже превратили космос в пространство для ведения войны, и Соединённые Штаты не станут уклоняться от этого вызова. Под руководством президента Трампа мы примем его, чтобы защитить нашу нацию и построить мирное будущее здесь, на Земле и в космосе», — подчеркнул он.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что он приказал Минобороны начать процесс создания космических сил. Пенс назвал идею президента «своевременной» и не оставил никаких сомнений относительно того, что Белый дом хочет заняться этим проектом как можно скорее.

Вице-президент похвалил доклад Пентагона, посвящённый новому виду войск, предположив, что этот документ станет «отправной точкой». «Наша администрация вскоре займётся воплощением этих рекомендаций для формирования космических войск к 2020 году», — заверил он.

«Создание нового рода войска — непростой процесс. Он потребует взаимодействия, усердия и самое главное — лидерства», — добавил Пенс.

Телеканал обращает внимание, что ранее в Пентагоне скептически относились к этому шагу. В прошлогоднем послании к конгрессу министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против создания нового рода Вооружённых сил, заявив, что подобный подход к космическим операциям будет «более узким и даже более ограниченным».

Накануне Мэттис сигнализировал, что поддерживает создание командования космическими силами. Но он ушёл от ответа, когда журналисты спросили его о формировании отдельного рода войск, сославшись на то, что этот вопрос находится в компетенции конгресса, напоминает Fox News.