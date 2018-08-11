N-TV: создание «космических войск» влетит Трампу в копеечку

Инициатива главы Белого дома по созданию «космических войск» обойдётся властям США в большие деньги, сообщает немецкий телеканал N-TV на своём сайте. Вместо этого американцам стоит позаимствовать российский опыт и объединить новое подразделение с ВВС, не усложняя тем самым и так непростую структуру Пентагона.

К 2020 году США собираются создать новый род войск, который будет сражаться в космосе, сообщает немецкий телеканал N-TV на своём сайте. Об этом ещё пару месяцев назад объявил глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь же вице-президент США Майк Пенс конкретизировал план. «Наступило время вписать следующую большую главу в историю наших вооружённых сил», — заявил он и призвал Америку готовиться к сражениям на «новом поле боя» и защите страны и народа от «нового поколения угроз».

И хотя Трамп утверждает, что эта идея пришла ему в голову «спонтанно», в действительности задумка принадлежит не ему, продолжает N-TV. Ещё в августе 2017 года палата представителей США большинством голосов поддержала инициативу по созданию внутри американских ВВС подразделения космических войск. Уже в 1982 году тогдашний президент США Рональд Рейган основал Космическое командование ВВС США, занимавшееся отправкой спутников в космос и использованием их в военных целях и целях шпионажа. В 1983 году Рейган запустил очень сомнительную, дорогую и к тому же ещё и неудачную Стратегическую оборонную инициативу, которую в те времена прозвали «Звёздными войнами».

С тех пор одним из важнейших оставался вопрос: «Стоит ли создавать автономную структуру для ВКС или встроить её в ВВС?». Вопрос очень непростой и это хорошо видно на примере России, отмечает издание. После распада Советского союза в 1990-ые годы в России были созданы космические войска, интегрированные через пару лет в ВВС. С 2001 года «военные космонавты» вновь стали самостоятельными. С 2015 они объединились с ВВС в Воздушно-космические силы.

До сих пор главенствующим мнением в Пентагоне было то, что военную деятельность в космосе нужно осуществлять под патронажем ВВС. Министр ВВС США Хизер Уилсон ещё год назад сказала, что Пентагон – это и так очень сложна структура и её не нужна дополнительно усложнять, увеличивая тем самым расходы. Лучше эти деньги потратить на оружие, а не бюрократию, посоветовала она. Её позицию разделил и министр обороны США Джеймс Мэттис. В своём письме к сенатору Джо Маккейну в 2017 году он высказался против создания нового рода войска, призвав не разделять военные структуры, а объединять их.

Вплоть до марта это была официальная линия, которой придерживалось американское правительство. И когда Трамп огласил свою «классную идею», этому удивились даже в министерстве обороны, отмечает издание.