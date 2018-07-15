DWN: Сирия и Россия выбили террористов из провинции, где всё началось

При поддержке российских ВКС силы Дамаска выбили террористов из провинции Дараа, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, эта победа носит символический характер, ведь именно в этом регионе в 2011 году началась гражданская война.

Сирийские войска при поддержке российских ВКС освободили провинцию Дараа, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Силы Дамаска вошли в район Дараа-эль-Балад и установили на одной из центральных площадей государственный флаг — символ того, что Дараа теперь свободна от террористов, сообщает издание.

Освобождение провинции носит символический характер, подчёркивает автор статьи, ведь именно с неё в 2011 году в Сирии началась гражданская война. К тому же Дараа находится вблизи израильской и иорданской границ и соответственно обладает важным стратегическим значением.

Дамаск подписал с оставшимися в регионе повстанцами соглашение, согласно которому «террористические группировки должны будут сдать тяжёлое и среднее оружие». При этом те, кто выполнит условия договора, смогут остаться. Остальные же будут эвакуированы, объясняет издание.