i24News: Нетаньяху рассказал, о чём он будет говорить на встрече с Путиным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что на предстоящей встрече в Москве с Владимиром Путиным будет настаивать на соблюдении интересов Израиля в контексте сирийского вопроса, сообщает i24News. Кроме того, он также добавил, что Тель-Авив потребует, чтобы Сирия строго придерживалась соглашения от 1974 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 июля проведёт в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает i24News. Как ожидается, на этой встрече оба лидера «подтвердят координирование действий в сфере безопасности и обсудят развитие событий» на Ближнем Востоке.

Переговоры пройдут на фоне того, как союзник России, президент Башар Асад, продолжает бомбардировать повстанцев на юге Сирии, давая Израилю основания опасаться, что в случае, если сирийский лидер успешно возьмёт под свой контроль юг страны, то близ израильской границы могут появиться иранские или поддерживаемые Ираном силы.

Нетаньяху заявил в воскресенье о том, что на встрече с Владимиром Путиным он будет настаивать на соблюдении интересов Израиля в сфере национальной безопасности в контексте сирийского вопроса.

«На встрече я ещё раз озвучу два базовых принципа израильской политики: во-первых, мы не потерпим установления военного присутствия Ирана и его ставленников в каком-либо уголке Сирии — ни близ границы (с Израилем. — ИноТВ), ни вдали от неё. Во-вторых, мы потребуем, чтобы Сирия и сирийская армия строго придерживалась соглашения о разделении сил от 1974 года», — заявил Нетаньяху.

«Само собой разумеется, я поддерживаю регулярный контакт с американской администрацией. Эти связи с двумя великими державами очень важны для безопасности Израиля в любые времена, особенно в настоящее время», — добавил израильский премьер.



С того момента, как Россия в 2015 году начала прямое военное вмешательство в гражданскую войну в Сирии, Нетаньяху и Путин регулярно встречались и общались по телефону, пишет i24News. Как ранее сообщалось, Израиль провёл серию авиаударов по сирийской территории, целью которых были передовые вооружения, предназначавшиеся, по словам израильской стороны, поддерживаемой Ираном группировке «Хезболла».