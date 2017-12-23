Slate: Facebook научит пользователей вычислять «российскую пропаганду» На фоне недавних «откровений» о деятельности «российских агентов» в соцсетях, Facebook объявил о создании механизма помощи, который позволит пользователям узнать, стали ли они жертвами «российской пропаганды», пишет Slate. Тем не менее, как отмечает журнал, этот механизм будет полезен лишь тем пользователям, которые либо подписывались на соцсети подобного рода, либо же ставили отметку «нравится» под их записями. 23 декабря 2017 Slate

Slate: российские кибератаки — это повод для более строгих правил в соцсетях Комментируя недавнее сообщение о якобы созданных Россией фейковых аккаунтах в Twitter и Facebook для оказания влияния на выборы в США, обозреватель Slate Фред Каплан пишет, что, возможно, настало время ввести для соцсетей более строгие правила и, например, запретить анонимные аккаунты. А различные диссиденты и разоблачители, которые вынуждены скрывать свою личность, вполне могут обойтись и другими площадками, в том числе теми, которые существовали ещё задолго до появления интернета. 10 сентября 2017 Slate

Slate: Трамп переименует CNN в канал «мошеннических новостей» Президент США заявил, что не собирается уходить из Twitter и продолжит борьбу с «фейковыми новостями» до победного конца. Кроме того, как сообщает Slate, он подумывает о переименовании CNN из канала фейковых в канал «мошеннических новостей». 2 июля 2017 Slate

Slate вывел Трампа на чистую воду — у него в Сирии нет никакой стратегии Администрацию Трампа на сирийском направлении отличает полное бездействие, у неё нет никакой широкой стратегии по выходу из кризиса, пишет в Slate американский политолог Айлан Голденберг. По его мнению, все это в лучшем случае приведёт лишь к снижению американского влияния в регионе, а в худшем – к ещё более разрушительному конфликту. 21 июня 2017 Slate

Slate: Белый дом «тайно» общался с Кремлём ещё при Кеннеди В том, что президент США пытается найти обходные каналы связи с Москвой, нет ничего необычного, пишет в своей статье для Slate американский историк Тимоти Нафтали. По его словам, в начале 1960-х годов именно подобные «тайные контакты» с Советским Союзом помогли братьям Кеннеди избежать множества геополитических катастроф и, в частности, добиться мирного исхода Карибского кризиса. 28 мая 2017 Slate

Slate: Москва вмешивается во французские выборы по старой советской привычке Как считает обозреватель Slate Даниэль Верне, Москва не первый раз заявляет о своих симпатиях во время предвыборной гонки во Франции. Как пишет Верне, советское руководство в своё время оказывало финансовую поддержку Коммунистической партии Франции, а также Валери Жискар д’Эстену, которого даже прозвали «маленьким телеграфистом» Москвы. 21 апреля 2017 Slate

Slate: пророссийские кандидаты во Франции сильны, но оторваны от реальности Благодаря сильной «русофильской традиции» во Франции стремление к сближению с Москвой среди «трёх из пяти основных кандидатов» на пост президента вполне объяснимо, полагает Slate. Однако заявления, которые делают политики, вроде Марин Ле Пен или Жана-Люка Меланшона, свидетельствуют о непонимании реальной ситуации, в то время как самые трезвые идеи остаются непопулярными. 17 апреля 2017 Slate

Slate: расследование «российских связей» Трампа превратилось в фарс Расследование возможных связей Трампа с российским правительством всё сильнее походит на комедию, считает колумнист Slate Джошуа Китинг. Члены комитета, который занимается расследованием, разделились по партийному признаку: демократы жаждут доказательств сговора между «трампистами» и Москвой, а республиканцы хотят в первую очередь понять, не пытались ли американские спецслужбы намеренно навредить Трампу и его союзникам. 25 марта 2017 Slate

Обозреватель Slate поведал, как Западу защититься от путинской России Владимир Путин, по всей видимости, убеждён, что Россия может процветать, только если либеральная демократия потерпит неудачу, пишет в своей статье для Slate преподаватель Гарвардского университета Яша Мунк. По его мнению, пора политическим лидерам Запада смело взглянуть на новейшие риски XXI века и вернуться к «мышлению холодной войны». 23 марта 2017 Slate

Slate: чтобы сделать Европу «полуостровом Евразии», Москва бьёт по демократии Путин пытается построить новый Советский Союз, но сначала ему нужно ослабить, а потом и вовсе развалить Европу, пишет Slate. Для этого он наносит удар по либеральным демократиям, поддерживает местных националистов, которые в конечном счёте могут привести континент к новой войне, предвещает автор статьи. А бороться с этими тенденциями, по его словам, нужно с помощью просвещения. 21 марта 2017 Slate