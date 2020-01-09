Slate: что бы ни было дальше, у России все шансы извлечь выгоду из конфликта США и Ирана

Действия США в конфликте с Ираном только идут на пользу России, пишет Slate. Прежде всего, из-за них на Ближнем Востоке появляется вакуум влияния, который легко заполнит Москва. Кроме того, США сами отдаляют от себя союзников, причём как в Европе, так и в мире.

Всего за несколько часов до того, как Иран ударил по американским военным в Ираке, Владимир Путин приехал с визитом в Сирию. Похоже, что российские власти пытаются обернуть сложившуюся ситуацию себе на пользу, пишет Slate.

Учитывая, что отношения США и Ирана сильно испортились, Москва и Тегеран стали только ближе друг к другу. Так что на фоне нынешней напряжённости сила и репутация России в регионе может укрепиться. «Как минимум, Россия сможет изобразить США эксцентричным агрессором, что заставит региональных игроков и международных союзников поставить под вопрос сотрудничество с Вашингтоном», — пишут авторы статьи.

Россия вмешалась в ситуацию в Сирии и стала помогать Асаду, чтобы помешать Штатам и набрать влияния на Ближнем Востоке, отмечают журналисты. В итоге по прошествии четырёх лет Россия может похвастаться тем, что отколола Турцию от НАТО, создала себе прочную репутацию и стала влиятельным лицом, и всё это за счёт США.

Плохо продуманные действия США, вроде отказа помочь курдам, создали в регионе вакуум, который Россия стремится заполнить. И из-за недавних событий вокруг Ирана позиции России в регионе будут укрепляться. Вот и Ирак возмущён действиями США и вскоре может выдворить американских военных со своей территории. А в таком случае Штатам будет сложно поддерживать своё присутствие в Сирии. Такая пустота даст Москве большее пространство для манёвра и укрепит позиции.

Кроме того, вся ситуация способствует тому, чтобы посеять раздор между США и союзниками и представить Штаты агрессивным игроком, и это тоже входит в цели Москвы, пишут авторы статьи. Так, Москве уже удалось поссорить США с союзниками на Ближнем Востоке, и первый пример тому — Турция.

Но при этом выход США из иранской сделки не понравился их союзникам в Европе. И если Вашингтон не прислушается к призывам союзников снизить напряжённость, то может оказаться в изоляции на международной арене. А если Иран теперь будет стремиться к созданию ядерного оружия, то отношения Штатов с Европой могут ещё больше ухудшиться. Россия всё это время призывала к сохранению сделки и работала вместе с европейскими коллегами над тем, как противостоять американским санкциям в адрес Ирана. Так что теперь она может обвинить Штаты, что они подтолкнули Иран к созданию атомной бомбы.

Впрочем, авторы статьи признают, что для России есть и негативные последствия от конфликта США с Ираном. Например, это может увеличить нагрузку на российские силы в Сирии. А любое движение Ирана к ядерной бомбе дестабилизирует регион. С другой стороны, если Россия станет слишком близко сотрудничать с Ираном, то навлечёт на себя критику со стороны других партнёров.

«Ненадолго показалось, что Трамп пытался исполнить своё обещание, данное во время предвыборной кампании, и сократить присутствие США на Ближнем Востоке. Теперь похоже, будто он пытается втянуть страну в новый длительный кошмар — либо чтобы отвлечь внимание от процедуры импичмента, либо чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров, слишком рано судить», — пишут авторы статьи.

Однако вне зависимости от того, станут ли Иран и США воевать, Россия неизбежно может на этом сыграть. И действия Америки укрепят позиции России: во-первых, исчезнет соперник в лице США; во-вторых, отношение к США ухудшится и в регионе, и в мире. Так что у России есть шансы заменить собой США на Ближнем Востоке, вне зависимости от того, что произойдёт дальше, делают вывод журналисты Slate.