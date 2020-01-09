Die Welt: конфликт Ирана и США выгоден для России

Нынешний конфликт между Ираном и США — это шанс для России укрепить своё влияние в Сирии, пишет Die Welt. Дело в том, что Тегеран для Москвы — не только партнёр на Ближнем Востоке, но и конкурент. В среднесрочной перспективе Кремль заинтересован в его ослаблении, но ситуация может выйти из-под контроля, и свести на нет достижения российского президента в регионе, считает немецкое издание.

Официально Кремль осудил убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Die Welt. Но в действительности конфликт Вашингтона и Тегерана — это шанс для Москвы на реализацию её стратегических целей на Ближнем Востоке. Именно поэтому Россия ограничивается заявлениями, ведь в среднесрочной перспективе ослабление Ирана ей выгодно — причём не только в Сирии, но и во всём регионе, объясняет автор статьи: «Если Иран окажется под давлением, Москва сможет воспользоваться возможностью для расширения своего влияния в Дамаске».

То, что Тегеран и Москва не только партнёры, но и конкуренты в Сирии стало понятно после того как противники Дамаска перешли от атаки к обороне. Иран и Россия делят между собой влияние в послевоенной стране. При это до сих пор сирийский лидер Башар Асад в большей степени угождал Тегерану, например, в том, что касается доступа к порту в Латакии или ископаемым ресурсам государства.

К тому же — и это важнее — речь идёт и о диаметрально противоположных геополитических приоритетах россиян и иранцев в Сирии, продолжает издание. Москва настаивает на создании в стране модели децентрализованного государства, ситуацию в котором будет контролировать реформированная сирийская народная армия. Тегеран же делает ставку на интеграцию шиитских бригад в войска Асада и создание правительственной системы, которая позволит Ирану «из-за кулис дёргать за ниточки» как в Ливии.

Такой расклад сильно навредит интересам России в регионе, поясняет Die Welt. Пока что Москва делает ставку на сохранение статуса-кво и баланс между главными игроками: Ираном, Израилем, Турцией и Саудовской Аравией. Но Кремль надеется, что убийство Сулеймани, который был для Асада непререкаемым авторитетом, покажет сирийскому лидеру, что пора освобождаться от иранской зависимости, оценить риски, «диверсифицировать» свою внешнюю политику, делать большую ставку на Россию и через неё как посредника сближаться со своими арабскими соседями. Это был бы идеальный для Москвы сценарий, объясняет автор.

Но последствия убийства Сулеймани могут быть и негативными для России. Иран может усилить свою активность в Сирии и нападения на Израиль для демонстрации того, что он не позволит американцам оказывать на себя давление. Москва же не заинтересована в том, чтобы Тегеран закрепил своё влияние в Дамаске. Однако ещё хуже для Москвы — война между США и Ираном, каким бы и нереалистичным не казался такой сценарий на данный момент.

Смена режима в Тегеране и усиление присутствия США на Ближнем Востоке могут свести на нет путинские достижения последних пяти лет и поставить под вопрос власть Асада, объясняет Die Welt. Так что не исключено, что в случае военного обострения ситуации между Вашингтоном и Тегераном Кремль не будет соблюдать нейтралитет и сделает «ставку на меньшее из зол», то есть станет поставлять Ирану оборонительное оружие и развединформацию о передвижения американских войск.