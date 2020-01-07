Independent: Путин посетил Дамаск с «необъявленным визитом»

Владимир Путин во вторник прибыл в сирийскую столицу, где провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, пишет The Independent. Как подчёркивается в материале издания, второй по счёту визит российского лидера в Дамаск произошёл на фоне обострения обстановки в регионе после убийства войсками США иранского генерала Касема Сулеймани.
Российский президент Владимир Путин прибыл в Дамаск с «необъявленным визитом», сообщает британская The Independent, ссылаясь на сирийские и российские СМИ.
По данным издания, сообщается, что российский лидер провёл встречу с президентом Сирии Башаром Асадом на территории российской военной базы в сирийской столице. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в ходе переговоров российский президент заявил, что «на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности» пройдено большое расстояние.
Как подчёркивает обозреватель The Independent, Россия уже давно является «ключевым союзником» Асада, а в 2015 году официально вмешалась в сирийский конфликт на его стороне. Считается, что именно вмешательство Москвы позволило Дамаску переломить ход войны в свою пользу и вернуть под свой контроль большую часть территории страны, отмечает журналист.
Нынешняя поездка в Сирию стала для господина Путина второй с момента вступления российских вооружённых сил в конфликт, говорится в материале. Как напоминает автор статьи, в 2017 году президент посетил базу российских ВКС в Латакии, где объявил о победе в войне и о скором возвращении большей части российских сил домой.
Визит российского президента происходит на фоне обострения напряжённости в регионе в связи с убийством американскими силами в минувшую пятницу иранского генерала Касема Сулеймани, отмечает обозреватель The Independent. Сирия — один из главных союзников Ирана, и иранские силы участвовали в сирийском конфликте на стороне Дамаска; генерал Сулеймани, который «выступал в этой войне в качестве одной из ключевых фигур, являясь главным организатором военных операций Ирана на Ближнем Востоке», погиб сразу после того, как прибыл из Сирии в Ирак, попав под удар с беспилотника, пишет журналист.
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