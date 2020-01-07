NYT: сенаторы-республиканцы — единственные, кто может удержать Трампа от войны с Ираном

Убийство генерала Сулеймани не привело к разрядке на Ближнем Востоке; наоборот, Иран может дать на него асимметричный ответ. И мало кто может переубедить Трампа от нагнетания напряжённости в отношениях с Ираном, но, по мнению редколлегии New York Times, на это способны влиятельные сенаторы-республиканцы вроде Линдси Грэма, Марко Рубио и Митча Макконела.
Дональд Трамп грозится нанести удар по 52 целям в Иране, если Тегеран навредит кому-то из американцев. При этом редколлегия New York Times призывает конгресс США остановить Трампа и не допустить войны с Ираном.
Иран также объявил, что отказывается от исполнения своих обязательств по соглашению о ядерном оружии. А власти Ирака призывают покончить с американским присутствием в их стране. Так что, отмечают журналисты, убийство генерала Сулеймани не привело ни к какой разрядке.
Напряжённость в отношениях между США и Ираном длится ещё с 1979 года, когда 52 человека в американском посольстве в Тегеране были взяты в заложники. В этом противостоянии на протяжении 22 лет генерал Сулеймани играл важную роль, за исключением редких моментов, как, например, когда он предложил США помощь после терактов 11 сентября 2001 года. Однако предыдущие американские президенты боялись предпринимать против него какие-либо действия, ведь на это Иран мог дать асимметричный ответ.
Иран ещё после войны с Ираком взял себе на вооружение стратегию опосредованной войны через своих союзников в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане. И там вряд ли станут соблюдать те красные линии, которые Трамп провёл для Ирана — американский президент не может заставить весь регион. Да и сам Иран может ответить непрямым, но эффективным способом, например, с помощью кибератак, нападения на союзников, создания помех для торговли.
В администрации Трампа поубавилось специалистов по национальной безопасности, и там не стремятся получить экспертизу со стороны. Так, Трамп не известил никого в конгрессе до нападения на иранского генерала. Парламентарии рассчитывали, что Белый дом передаст им документ, который разъяснил бы ситуацию, в том числе, для общественности. Однако документ получился засекреченный, и это тоже обеспокоило парламентариев.
Сейчас же несколько законодателей работают над резолюцией, которая запретила бы администрации идти на эскалацию конфликта без согласия конгресса. Однако авторы статьи напоминают, что такие инициативы не смогли после терактов 2001 года победить воинственные настроения в администрации.
Так что они призывают влиятельных сенаторов-республиканцев вроде Линдси Грэма, Марко Рубио и Митча Макконела напомнить Трампу, что он обещал держать США подальше от зарубежных войн. Ведь раньше Трамп их слушал, а сейчас, учитывая угрозу импичмента, он может их и побояться. «Кризис между США и Ираном ещё не достиг точки невозврата. Голоса разума могут сдержать его от этого», — пишет редколлегия New York Times.
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